https://ria.ru/20250103/telegram-1992431235.html

В Telegram появились новые функции

В Telegram появились новые функции - РИА Новости, 03.01.2025

В Telegram появились новые функции

Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T18:37:00+03:00

2025-01-03T18:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — Новости. Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге."Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", — говорится в заявлении.Кроме того, в приложении на Android и iOS камера стала распознавать QR-коды и открывать ссылки в выбранном браузере по умолчанию.Среди других обновлений мессенджера:Помимо прочего, теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, подтверждающие подлинность аккаунта, добавили в компании.

https://ria.ru/20250103/shtraf-1992387466.html

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технологии, telegram, москва