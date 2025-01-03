Рейтинг@Mail.ru
В Telegram появились новые функции - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 03.01.2025 (обновлено: 19:30 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/telegram-1992431235.html
В Telegram появились новые функции
В Telegram появились новые функции - РИА Новости, 03.01.2025
В Telegram появились новые функции
Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:37:00+03:00
2025-01-03T19:30:00+03:00
технологии
telegram
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 3 янв — Новости. Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге."Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", — говорится в заявлении.Кроме того, в приложении на Android и iOS камера стала распознавать QR-коды и открывать ссылки в выбранном браузере по умолчанию.Среди других обновлений мессенджера:Помимо прочего, теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, подтверждающие подлинность аккаунта, добавили в компании.
https://ria.ru/20250103/shtraf-1992387466.html
https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, telegram, москва
Технологии, Telegram, Москва
В Telegram появились новые функции

Пользователи Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — Новости. Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге.
"Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", — говорится в заявлении.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Суд назвал причину штрафа для Telegram
Вчера, 11:07
Кроме того, в приложении на Android и iOS камера стала распознавать QR-коды и открывать ссылки в выбранном браузере по умолчанию.
Среди других обновлений мессенджера:
  • коллекционные подарки, которые можно передавать другим или выставить на аукцион на NFT-площадках;
  • реакции на служебные сообщения, например о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке;
  • авторские эмодзи в названиях папок.
Помимо прочего, теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, подтверждающие подлинность аккаунта, добавили в компании.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
21 декабря 2024, 09:17
 
ТехнологииTelegramМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала