https://ria.ru/20250103/telegram-1992431235.html
В Telegram появились новые функции
В Telegram появились новые функции - РИА Новости, 03.01.2025
В Telegram появились новые функции
Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:37:00+03:00
2025-01-03T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — Новости. Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге."Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", — говорится в заявлении.Кроме того, в приложении на Android и iOS камера стала распознавать QR-коды и открывать ссылки в выбранном браузере по умолчанию.Среди других обновлений мессенджера:Помимо прочего, теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, подтверждающие подлинность аккаунта, добавили в компании.
https://ria.ru/20250103/shtraf-1992387466.html
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технологии, telegram, москва
Технологии, Telegram, Москва
В Telegram появились новые функции
Пользователи Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений
МОСКВА, 3 янв — Новости. Пользователи приложения Telegram после обновления могут ставить фильтры в поиске сообщений и сканировать QR-коды, сообщила компания в своем блоге.
"Мы добавили на поисковую вкладку "Чаты" дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам", — говорится в заявлении.
Кроме того, в приложении на Android и iOS камера стала распознавать QR-коды и открывать ссылки в выбранном браузере по умолчанию.
Среди других обновлений мессенджера:
- коллекционные подарки, которые можно передавать другим или выставить на аукцион на NFT-площадках;
- реакции на служебные сообщения, например о присоединении пользователя к группе или пропущенном звонке;
- авторские эмодзи в названиях папок.
Помимо прочего, теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, подтверждающие подлинность аккаунта, добавили в компании.