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В Молдавии электричество подорожало в два раза - РИА Новости, 03.01.2025
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14:25 03.01.2025 (обновлено: 16:41 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tarify-1992409724.html
В Молдавии электричество подорожало в два раза
В Молдавии электричество подорожало в два раза - РИА Новости, 03.01.2025
В Молдавии электричество подорожало в два раза
Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии утвердило новые тарифы на электричество, оно подорожало в два раза, следует из итогов... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:25:00+03:00
2025-01-03T16:41:00+03:00
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
в мире
европа
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КИШИНЕВ, 3 янв — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии утвердило новые тарифы на электричество, оно подорожало в два раза, следует из итогов заседания совета директоров учреждения.Так, для жителей центральных и южных регионов республики тариф составит 4,10 лея за киловатт-час, а для северных — 4,68 лея за киловатт-час. Помимо этого, во всех регионах Молдавии вырастут цены на отопление. В частности, в Кишиневе оно подорожает до 2510 леев за гигакалорию, на севере — до 2126 леев, на юге — до 3222 леев. Новые тарифы начнут действовать после публикации постановления в правительственном издании "Официальный вестник".С 11 декабря в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Через несколько дней режим ЧП в энергетике ввели по всей Молдавии.Прекращение поставок "Газпрома" в МолдавиюВ октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт, который предусматривает стопроцентную оплату текущих платежей и проведение аудита долгов молдавской энергокомпании. Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.С 1 января "Газпром" прекратил поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.
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молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире, европа
Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, В мире, Европа
В Молдавии электричество подорожало в два раза

ANRE повысило тарифы на электричество и тепло в Молдавии в 2 раза

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 янв — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии утвердило новые тарифы на электричество, оно подорожало в два раза, следует из итогов заседания совета директоров учреждения.
Так, для жителей центральных и южных регионов республики тариф составит 4,10 лея за киловатт-час, а для северных — 4,68 лея за киловатт-час.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Молдавии рассказали о последствиях повышения тарифов на электроэнергию
Вчера, 15:09

Сейчас тариф для центра и юга составляет 2,34 лея, а для севера — 2,84 лея.

Помимо этого, во всех регионах Молдавии вырастут цены на отопление. В частности, в Кишиневе оно подорожает до 2510 леев за гигакалорию, на севере — до 2126 леев, на юге — до 3222 леев.
Новые тарифы начнут действовать после публикации постановления в правительственном издании "Официальный вестник".
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Санду рассказала молдаванам, как лучше экономить электроэнергию
28 декабря 2024, 15:53
С 11 декабря в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Через несколько дней режим ЧП в энергетике ввели по всей Молдавии.

Прекращение поставок "Газпрома" в Молдавию

В октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров подписали новый пятилетний контракт, который предусматривает стопроцентную оплату текущих платежей и проведение аудита долгов молдавской энергокомпании.

Объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавия же пользовалась топливом из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.

Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Приднестровье 12 населенных пунктов остались без газа и горячей воды
2 января, 17:20
Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
С 1 января "Газпром" прекратил поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в росте тарифов на коммунальные услуги
2 января, 22:07
 
МолдавияКишиневГазпромМолдовагазВ миреЕвропа
 
 
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