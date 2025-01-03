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В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами - РИА Новости, 03.01.2025
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17:19 03.01.2025 (обновлено: 19:21 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/tanker-1992424826.html
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами - РИА Новости, 03.01.2025
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами
Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:19:00+03:00
2025-01-03T19:21:00+03:00
в мире
барбадос
эгейское море
турция
происшествия
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова Бозджаада на западе страны отходами, сообщил телеканал Oda TV. "Двухсотдвадцативосьмиметровый танкер под флагом Барбадоса, находящийся под управлением индийской компании, пришвартовался у острова Бозджаада в Эгейском море и сбросил в море неочищенные стоки", - сообщает канал. Служба береговой охраны зафиксировала нарушение, суд постановил оштрафовать владельцев на 39 миллионов 293 тысячи лиры, отметил канал.
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барбадос
эгейское море
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в мире, барбадос, эгейское море, турция, происшествия
В мире, Барбадос, Эгейское море, Турция, Происшествия
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами

Oda TV: в Турции оштрафовали владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова Бозджаада на западе страны отходами, сообщил телеканал Oda TV.
"Двухсотдвадцативосьмиметровый танкер под флагом Барбадоса, находящийся под управлением индийской компании, пришвартовался у острова Бозджаада в Эгейском море и сбросил в море неочищенные стоки", - сообщает канал.
Служба береговой охраны зафиксировала нарушение, суд постановил оштрафовать владельцев на 39 миллионов 293 тысячи лиры, отметил канал.
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В миреБарбадосЭгейское мореТурцияПроисшествия
 
 
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