https://ria.ru/20250103/tanker-1992424826.html

В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами

В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами - РИА Новости, 03.01.2025

В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами

Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:19:00+03:00

2025-01-03T17:19:00+03:00

2025-01-03T19:21:00+03:00

в мире

барбадос

эгейское море

турция

происшествия

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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова Бозджаада на западе страны отходами, сообщил телеканал Oda TV. "Двухсотдвадцативосьмиметровый танкер под флагом Барбадоса, находящийся под управлением индийской компании, пришвартовался у острова Бозджаада в Эгейском море и сбросил в море неочищенные стоки", - сообщает канал. Служба береговой охраны зафиксировала нарушение, суд постановил оштрафовать владельцев на 39 миллионов 293 тысячи лиры, отметил канал.

https://ria.ru/20250102/finljandija-1992312620.html

барбадос

эгейское море

турция

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в мире, барбадос, эгейское море, турция, происшествия