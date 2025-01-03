https://ria.ru/20250103/tanker-1992424826.html
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами - РИА Новости, 03.01.2025
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами
Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:19:00+03:00
2025-01-03T17:19:00+03:00
2025-01-03T19:21:00+03:00
в мире
барбадос
эгейское море
турция
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg
СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Турецкие власти оштрафовали на более чем 39 миллионов турецких лир (более 1,1 миллиона долларов) владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море у острова Бозджаада на западе страны отходами, сообщил телеканал Oda TV. "Двухсотдвадцативосьмиметровый танкер под флагом Барбадоса, находящийся под управлением индийской компании, пришвартовался у острова Бозджаада в Эгейском море и сбросил в море неочищенные стоки", - сообщает канал. Служба береговой охраны зафиксировала нарушение, суд постановил оштрафовать владельцев на 39 миллионов 293 тысячи лиры, отметил канал.
https://ria.ru/20250102/finljandija-1992312620.html
барбадос
эгейское море
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fa142da26056dba6635a544f05bb3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, барбадос, эгейское море, турция, происшествия
В мире, Барбадос, Эгейское море, Турция, Происшествия
В Турции оштрафовали владельца танкера, загрязнившего море отходами
Oda TV: в Турции оштрафовали владельца танкера Magic Lady, загрязнившего море