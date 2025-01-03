https://ria.ru/20250103/svr-1992380712.html

На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ, заявили в СВР

На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ, заявили в СВР - РИА Новости, 03.01.2025

На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ, заявили в СВР

Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:45:00+03:00

2025-01-03T09:45:00+03:00

2025-01-03T10:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки."По поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ", — говорится в релизе.В разведке отметили, что уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить такого сценария и делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. Но в Белом доме признают, что одной лишь материально-технической помощи недостаточно для стабилизации фронта. "На днях Вашингтон потребовал от "президента" В. Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", — подчеркивается в документе.При этом, добавили в СВР, соседние с Украиной страны негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам"."На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", — заключили в разведке.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Тем не менее, по сведениям украинских СМИ, Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, а командование жалуется на катастрофическую нехватку личного состава. На этом фоне на Западе все чаще звучат призывы понизить мобилизационный возраст. Так, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Пока киевский режим не принял официального решения по этому поводу.

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, джо байден