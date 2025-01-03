На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ, заявили в СВР
СВР: в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ
© Getty Images / Anadolu/Piotr SobikУкраинский военный
© Getty Images / Anadolu/Piotr Sobik
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
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В разведке отметили, что уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить такого сценария и делает упор на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. Но в Белом доме признают, что одной лишь материально-технической помощи недостаточно для стабилизации фронта.
При этом, добавили в СВР, соседние с Украиной страны негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам".
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"На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", — заключили в разведке.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Тем не менее, по сведениям украинских СМИ, Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации, а командование жалуется на катастрофическую нехватку личного состава. На этом фоне на Западе все чаще звучат призывы понизить мобилизационный возраст. Так, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Пока киевский режим не принял официального решения по этому поводу.
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