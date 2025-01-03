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Начались бои за освобождение Петропавловки, сообщил Рогов
Начались бои за освобождение Петропавловки, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.01.2025
Начались бои за освобождение Петропавловки, сообщил Рогов
Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:49:00+03:00
2025-01-03T15:49:00+03:00
2025-01-03T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку", - сказал Рогов. По его словам, за освобождение села начались бои. Кроме того, по его словам, ВС РФ также продвинулись южнее Курахово, освободив порядка пяти квадратных километров территории. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Начались бои за освобождение Петропавловки, сообщил Рогов
Рогов: ВС РФ вошли в Петропавловку в ДНР, начались бои за освобождение села