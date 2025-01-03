https://ria.ru/20250103/svo-1992395588.html

Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:16:00+03:00

2025-01-03T12:16:00+03:00

2025-01-03T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность