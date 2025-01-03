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Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:16:00+03:00
2025-01-03T12:16:00+03:00
2025-01-03T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение недели более 500 боевиков ВСУ, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю
Минобороны: группировка войск "Днепр" уничтожила более 500 солдат ВСУ за неделю