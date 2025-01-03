https://ria.ru/20250103/svo-1992395392.html

Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю

Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:14:00+03:00

2025-01-03T12:14:00+03:00

2025-01-03T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника составили более 3175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 28 декабря по 3 января.Отмечается, что также за это время они отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров, в том числе семь М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ.Кроме того, силами группировки были уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)