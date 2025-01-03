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Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:14:00+03:00
2025-01-03T12:14:00+03:00
2025-01-03T12:31:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и отразила 35 контратак, потери противника составили более 3175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 28 декабря по 3 января.Отмечается, что также за это время они отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров, в том числе семь М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины", - добавили в МО РФ.Кроме того, силами группировки были уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю
Минобороны: группировка войск "Запад" отразила 35 контратак ВСУ за неделю