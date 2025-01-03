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Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю

Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:10:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)