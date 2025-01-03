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Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю
Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:10:00+03:00
2025-01-03T12:10:00+03:00
2025-01-03T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 3130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Север" уничтожила более 3130 солдат ВСУ за неделю