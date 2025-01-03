https://ria.ru/20250103/svo-1992370660.html

"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО

"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 03.01.2025

"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО

ВСУ потеряли стратегические резервы в боях в Курской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:33:00+03:00

2025-01-03T06:33:00+03:00

2025-01-03T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли стратегические резервы в боях в Курской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Стратегические резервы были задействованы в бесполезных боях под Курском. Они несут <...> потери, <...> убитыми и тяжело ранеными, невосполнимые (потери. — Прим. ред.)", — ответил он.По словам эксперта, в Курской области задействованы именно те части ВСУ, которые Запад готовил для удержания основного фронта на Украине. Безуспешная авантюра оставила главные силы украинской армии без подкреплений."Они (резервы. — Прим. ред.) кончились, их некем заменить. Я предполагаю военный коллапс (Украины. — Прим. ред.)", — заключил экс-разведчик.Ранее в четверг Минобороны сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли свыше 580 человек и один танк на Курском направлении. По данным ведомства, общие потери украинской армии за все время боев в Курской области составляют более 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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в мире, курская область, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины