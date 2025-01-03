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"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/svo-1992370660.html
"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 03.01.2025
"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО
ВСУ потеряли стратегические резервы в боях в Курской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:33:00+03:00
2025-01-03T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли стратегические резервы в боях в Курской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Стратегические резервы были задействованы в бесполезных боях под Курском. Они несут &lt;...&gt; потери, &lt;...&gt; убитыми и тяжело ранеными, невосполнимые (потери. — Прим. ред.)", — ответил он.По словам эксперта, в Курской области задействованы именно те части ВСУ, которые Запад готовил для удержания основного фронта на Украине. Безуспешная авантюра оставила главные силы украинской армии без подкреплений."Они (резервы. — Прим. ред.) кончились, их некем заменить. Я предполагаю военный коллапс (Украины. — Прим. ред.)", — заключил экс-разведчик.Ранее в четверг Минобороны сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли свыше 580 человек и один танк на Курском направлении. По данным ведомства, общие потери украинской армии за все время боев в Курской области составляют более 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html
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в мире, курская область, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Убиты и тяжело ранены": в США раскрыли, что произошло в зоне СВО

Риттер: стратегические резервы ВСУ гибнут в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли стратегические резервы в боях в Курской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Стратегические резервы были задействованы в бесполезных боях под Курском. Они несут <...> потери, <...> убитыми и тяжело ранеными, невосполнимые (потери. — Прим. ред.)", — ответил он.
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По словам эксперта, в Курской области задействованы именно те части ВСУ, которые Запад готовил для удержания основного фронта на Украине. Безуспешная авантюра оставила главные силы украинской армии без подкреплений.
"Они (резервы. — Прим. ред.) кончились, их некем заменить. Я предполагаю военный коллапс (Украины. — Прим. ред.)", — заключил экс-разведчик.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли свыше 580 человек и один танк на Курском направлении. По данным ведомства, общие потери украинской армии за все время боев в Курской области составляют более 47 040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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