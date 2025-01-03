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"Внезапно атакует": в США забили тревогу из-за российской субмарины - РИА Новости, 03.01.2025
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Новое оружие России
 
04:50 03.01.2025 (обновлено: 04:52 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/submarina-1992365948.html
"Внезапно атакует": в США забили тревогу из-за российской субмарины
"Внезапно атакует": в США забили тревогу из-за российской субмарины - РИА Новости, 03.01.2025
"Внезапно атакует": в США забили тревогу из-за российской субмарины
Российские субмарины проекта 885М "Ясень-М" могут внезапно расстреливать американские подлодки с близкой дистанции, пишет журнал National Interest. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T04:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские субмарины проекта 885М "Ясень-М" могут внезапно расстреливать американские подлодки с близкой дистанции, пишет журнал National Interest."Ясень-М" предназначен для ближнего боя с вражескими субмаринами. Эти морские монстры способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения &lt;...&gt; и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. То же можно сказать и об атаках против надводных кораблей", — говорится в статье.Более того, напоминает издание, российские подлодки обладают мощнейшим ракетным вооружением в виде крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", а также способны нести гиперзвуковой комплекс "Циркон". При этом подчеркивается, что США совершенно не способны защититься от гиперзвукового оружия."Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам "Ясень-М" российского Северного флота", — резюмируется в материале.Подлодки проекта 885 "Ясень" — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ "Северодвинск" — поступил во флот в 2014-м году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту "Ясень-М". Сейчас в строю находится одна подлодка проекта 885 и четыре корабля проекта 885М.
https://ria.ru/20241029/podlodki-1980713689.html
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в мире, сша, нато, россия, вмф рф, апл "ясень-м"
В мире, США, НАТО, Россия, ВМФ РФ, АПЛ "Ясень-М", Новое оружие России
"Внезапно атакует": в США забили тревогу из-за российской субмарины

NI: США нечего противопоставить подлодкам типа "Ясень-М"

© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские субмарины проекта 885М "Ясень-М" могут внезапно расстреливать американские подлодки с близкой дистанции, пишет журнал National Interest.
"Ясень-М" предназначен для ближнего боя с вражескими субмаринами. Эти морские монстры способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <...> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. То же можно сказать и об атаках против надводных кораблей", — говорится в статье.
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Более того, напоминает издание, российские подлодки обладают мощнейшим ракетным вооружением в виде крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", а также способны нести гиперзвуковой комплекс "Циркон". При этом подчеркивается, что США совершенно не способны защититься от гиперзвукового оружия.
"Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам "Ясень-М" российского Северного флота", — резюмируется в материале.
Подлодки проекта 885 "Ясень" — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ "Северодвинск" — поступил во флот в 2014-м году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту "Ясень-М". Сейчас в строю находится одна подлодка проекта 885 и четыре корабля проекта 885М.
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