"Внезапно атакует": в США забили тревогу из-за российской субмарины
NI: США нечего противопоставить подлодкам типа "Ясень-М"
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские субмарины проекта 885М "Ясень-М" могут внезапно расстреливать американские подлодки с близкой дистанции, пишет журнал National Interest.
"Ясень-М" предназначен для ближнего боя с вражескими субмаринами. Эти морские монстры способны вплотную подойти к субмаринам США или НАТО с помощью ультра-тихого оснащения <...> и затем внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами. То же можно сказать и об атаках против надводных кораблей", — говорится в статье.
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Более того, напоминает издание, российские подлодки обладают мощнейшим ракетным вооружением в виде крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", а также способны нести гиперзвуковой комплекс "Циркон". При этом подчеркивается, что США совершенно не способны защититься от гиперзвукового оружия.
"Американский флот (и флоты союзников по НАТО) полностью проигрывает в огневой мощи подлодкам "Ясень-М" российского Северного флота", — резюмируется в материале.
Подлодки проекта 885 "Ясень" — серия отечественных многоцелевых подлодок четвертого поколения. Головной корабль проекта — АПЛ "Северодвинск" — поступил во флот в 2014-м году. Начиная со второй лодки в серии, субмарины строились по модернизированному проекту "Ясень-М". Сейчас в строю находится одна подлодка проекта 885 и четыре корабля проекта 885М.
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