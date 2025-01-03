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В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 03.01.2025
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22:10 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/ssha-1992445508.html
В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия
В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 03.01.2025
В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия
Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на то, что Москва неоднократно сообщала... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:10:00+03:00
2025-01-03T22:10:00+03:00
в мире
россия
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сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на то, что Москва неоднократно сообщала об отсутствии таких планов. "Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно", – сказал Блинкен в интервью газете Financial Times, добавив, что в Вашингтоне "крайне обеспокоены" возможностью подобного развития событий. По мнению госсекретаря США, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в данном вопросе. Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, энтони блинкен, владимир путин
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Энтони Блинкен, Владимир Путин
В США обеспокоились возможностью применения Россией ядерного оружия

Блинкен: США обеспокоены возможностью применения Россией ядерного оружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на то, что Москва неоднократно сообщала об отсутствии таких планов.
"Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно", – сказал Блинкен в интервью газете Financial Times, добавив, что в Вашингтоне "крайне обеспокоены" возможностью подобного развития событий.
По мнению госсекретаря США, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в данном вопросе.
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила
6 декабря 2024, 08:00
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАЭнтони БлинкенВладимир Путин
 
 
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