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Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа - РИА Новости, 03.01.2025
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:07:00+03:00
2025-01-03T15:07:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв – РИА Новости. Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "У нас очень глубокая связь с США, у нас стратегическое партнерство, и в последние несколько лет эти отношения еще больше укрепились. С новой администрацией Трампа мы хотели бы тесно сотрудничать", - сказал дипломат на брифинге в пятницу. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил Трампу, что власти Индии с нетерпением ждут очень тесного сотрудничества, а также дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства между Индией и США.
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В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа
МИД: Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа