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Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа - РИА Новости, 03.01.2025
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15:07 03.01.2025
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Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа - РИА Новости, 03.01.2025
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:07:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв – РИА Новости. Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "У нас очень глубокая связь с США, у нас стратегическое партнерство, и в последние несколько лет эти отношения еще больше укрепились. С новой администрацией Трампа мы хотели бы тесно сотрудничать", - сказал дипломат на брифинге в пятницу. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил Трампу, что власти Индии с нетерпением ждут очень тесного сотрудничества, а также дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства между Индией и США.
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в мире, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа

МИД: Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией Трампа

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 янв – РИА Новости. Индия настроена на тесное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"У нас очень глубокая связь с США, у нас стратегическое партнерство, и в последние несколько лет эти отношения еще больше укрепились. С новой администрацией Трампа мы хотели бы тесно сотрудничать", - сказал дипломат на брифинге в пятницу.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил Трампу, что власти Индии с нетерпением ждут очень тесного сотрудничества, а также дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства между Индией и США.
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В миреИндияСШАДональд ТрампНарендра Моди
 
 
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