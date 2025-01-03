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"У Запада есть выбор": в США сделали неожиданное заявление о ходе СВО
"У Запада есть выбор": в США сделали неожиданное заявление о ходе СВО - РИА Новости, 03.01.2025
"У Запада есть выбор": в США сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Если Запад не примет условия президента Владимира Путина, Россия будет наступать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:24:00+03:00
2025-01-03T09:24:00+03:00
2025-01-03T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 января — РИА Новости. Если Запад не примет условия президента Владимира Путина, Россия будет наступать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive."У Запада есть выбор согласиться с требованиями Путина или нет. Но Запад этого делать не собирается, поэтому Россия продолжит наступление, пока не дойдет до Днепра, и Запад ничего с этом не может поделать, и Украина тоже", — считает он.При этом, по словам эксперта, российские военные придерживаются своего темпа, чтобы истощить силы противника, не вступая в лобовые столкновения для сохранения личного состава."Россия никуда не торопится, у них нет дедлайна", — подчеркнул Джонсон.Накануне главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.Во вторник Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.
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"У Запада есть выбор": в США сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не остановится, пока не дойдет до Днепра