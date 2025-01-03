Экономист обрисовал контуры новой трампономики
Экономист Табах: экономическая политика Трампа будет основана на протекционизме
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новая экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа будет основываться на протекционизме и упоре на интересах частных компаний страны, а также будет включать в себя снижение налогов - все это приведет к большому дефициту бюджета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Республиканец Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков, свидетельствуют результаты подсчета в штатах. Ожидается, что 6 января 2025 года результаты утвердит конгресс, а 20 января состоится инаугурация Трампа.
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"Мы видим серьезное усиление протекционизма и одновременного упора на интересы частных компаний США, снижение налогов и большой дефицит", - прокомментировал Табах вопрос о контурах новой "трампономики".
При этом, уверен аналитик, новая администрация рассчитывает "вырасти" из дефицита за счет роста налоговой базы.
"Снижение расходов будет растянуто во времени и не будет масштабным – обещания Трампа и Маска больше шоу, а опыт не менее радикального Милея в Аргентине, где программа сокращения госаппарата и госрасходов оказалась примерно в пять раз меньше предложенной, весьма показателен. К тому же назначения в экономическом блоке куда более традиционны, чем в других", - добавил эксперт.
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