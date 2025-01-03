https://ria.ru/20250103/ssha-1992359557.html
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.01.2025
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:47:00+03:00
2025-01-03T01:47:00+03:00
2025-01-03T01:47:00+03:00
в мире
япония
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/83/1526158321_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d8810cb3d9b926d6568c980893d02e25.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования на сумму в 3,64 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов", - говорится в заявлении. Как отмечается, Япония запросила закупку 1,2 тысячи соответствующих ракет, а также сопутствующие услуги и оборудование.
https://ria.ru/20241231/ssha-1991459840.html
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/83/1526158321_251:0:2000:1312_1920x0_80_0_0_4c7738212be5ef35a5e4fca0aaff6e90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Япония, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов
Госдеп одобрил продажу Японии ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8