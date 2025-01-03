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США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.01.2025
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01:47 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/ssha-1992359557.html
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.01.2025
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:47:00+03:00
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в мире
япония
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования на сумму в 3,64 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов", - говорится в заявлении. Как отмечается, Япония запросила закупку 1,2 тысячи соответствующих ракет, а также сопутствующие услуги и оборудование.
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в мире, япония, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Япония, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу Японии ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8

CC0 / Robert Sullivan / Exercise Combat ArcherЗапуск ракеты AIM-120 AMRAAM
Запуск ракеты AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
CC0 / Robert Sullivan / Exercise Combat Archer
Запуск ракеты AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования на сумму в 3,64 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
Как отмечается, Япония запросила закупку 1,2 тысячи соответствующих ракет, а также сопутствующие услуги и оборудование.
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В миреЯпонияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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