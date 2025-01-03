https://ria.ru/20250103/ssha-1992359557.html

США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов

США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.01.2025

США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:47:00+03:00

2025-01-03T01:47:00+03:00

2025-01-03T01:47:00+03:00

в мире

япония

сша

государственный департамент сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/83/1526158321_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d8810cb3d9b926d6568c980893d02e25.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии современных управляемых ракет AIM-120D-3 и AIM-120C-8 класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования на сумму в 3,64 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Японии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 (AMRAAM) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 3,64 миллиарда долларов", - говорится в заявлении. Как отмечается, Япония запросила закупку 1,2 тысячи соответствующих ракет, а также сопутствующие услуги и оборудование.

https://ria.ru/20241231/ssha-1991459840.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша