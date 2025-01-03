Бренд вместо фамилии. Как Трампы стали самым влиятельным кланом Америки
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп с семьей
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп с семьей. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Первые лица США и их семьи всегда в центре внимания общественности. Но редко когда это столь обоснованно, как в случае с Дональдом Трампом. Еще до президентства его фамилия была брендом, а близкие люди быстро стали заметными фигурами. О трамповском клане — в материале РИА Новости.
Сын-тезка
Вообще семьи глав государств не слишком любят публичность. О близких действующего президента США Джо Байдена известно немало, но в основном из-за его сына Хантера, которого уличали в употреблении наркотиков, незаконном владении оружием и прочих правонарушениях. Если исключить непутевого отпрыска, то байденовская семья для медиа не слишком интересна. Например, первую леди Джилл вспоминают редко, да и то, лишь когда она появляется на мероприятиях с супругом.
© AP Photo / Nick WassДжо Байден и его сын Хантер Байден
© AP Photo / Nick Wass
Джо Байден и его сын Хантер Байден
Так же дела обстояли с Бараком Обамой, предшественником Трампа. Его жену Мишель, конечно, знали как филантропа, но о дочках были известны лишь имена и учебные заведения.
Совсем иная ситуация у Трампа. Просматривая зарубежные СМИ, можно порою запутаться, о ком именно из его семьи идет речь.
Первая причина — сын, он же Дональд Трамп — младший. В 1977-м будущий президент, а тогда известный предприниматель, наследник бизнес-империи женился на уроженке Чехословакии Иване Зелничковой. В браке родилось трое детей. Первенца, не особо раздумывая, назвали в честь отца.
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп — младший
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп — младший
Трамп-младший сменил немало профессий, но связей с родителем не терял. В предвыборной кампании он сыграл важную роль. Именно ему принадлежала идея взять в качестве "второго пилота" (кандидата в вице-президенты) сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Хотя тот еще несколько лет назад активно критиковал Трампа-старшего, даже сравнивая его с Гитлером, младший Дональд называл его своим другом. "Это невероятный выбор, — сказал он на Республиканском национальном съезде. — По-настоящему отличный".
Кимберли Гилфойл — невеста Трампа-младшего с 2020-го. Состоит в республиканском суперкомитете политических действий (PAC). Но еще до этого, работая на Fox News, с телеэкранов активно поддерживала отца будущего жениха.
Любимый зять
Второй ребенок Трампа в первом браке — дочь Иванка, с именем тоже не мудрили. Подростком начала карьеру фотомодели, однако унаследованная от отца деловая хватка дала о себе знать: получила экономическое образование, основала собственный ювелирный бренд.
В первый срок отца в Белом доме стала его советником (но без оклада), поэтому неоднократно делала заявления даже от лица президента. Под Иванку создали управление экономических инициатив и предпринимательства, которое она возглавила. При Байдене структуру упразднили.
Супруг Иванки Джаред Кушнер (в браке с 2009-го) был менеджером трамповской кампании и спичрайтером тестя. В 2017-2021 годах — старший советник в Белом доме.
Еврей-ортодокс Кушнер разрабатывал так называемую "Сделку века" — план палестино-израильского урегулирования. Но на Ближнем Востоке инициативу поддержал лишь Израиль. Тем не менее Трамп не счел это неудачей и по-прежнему близок с зятем.
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джаред Кушнер
Третий ребенок от брака с Иваной — Эрик (с именем наконец проявили фантазию). В кампаниях отца занимался сбором средств и агитацией: пригодилось образование в области финансов и менеджмента. Также он возглавил семейный бизнес, когда Дональд Трамп стал президентом.
Супругу Эрика, Лару, в семье считают восходящей звездой. Год назад она стала сопредседателем Национального комитета Республиканской партии (RNC), руководящего органа "слонов".
© AP Photo / Gerald HerbertЭрик Трамп и его жена Лара
© AP Photo / Gerald Herbert
Эрик Трамп и его жена Лара
Мелания "Обама"
Трамп и Ивана развелись в 1992-м. В 2022-м первая жена президента-бизнесмена скончалась. Трамп и в этом случае проявил деловой подход, похоронив ее на своем поле для гольфа. Звучит, возможно, трогательно, но американские журналисты заподозрили Трампа в том, что он хочет платить меньше налогов: захоронение на частной земле дает ей особый статус (вроде кладбища) и соответствующие льготы.
В браке с Марлой Мейплз у Трампа родилась дочь Тиффани. В политической деятельности отца не участвует.
Третья жена Мелания сразу же, в 2015-м, поддержала президентские амбиции мужа. Впрочем, ему это едва не вышло боком: одна из предвыборных речей его супруги оказалась частично позаимствованной у Мишель Обамы.
© AP Photo / Andrew HarnikМелания Трамп во время посещения Детского национального госпиталя в Вашингтоне. 13 декабря 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Мелания Трамп во время посещения Детского национального госпиталя в Вашингтоне. 13 декабря 2018
Тем не менее в качестве первой леди Мелания проявила себя вполне адекватно: устраивала мероприятия в Белом доме, посещала больницы в США, совершила турне по африканским странам. Инцидент с предвыборной речью, однако, тенью нависал над этими стандартными, в общем-то, действиями. Меланию сравнивали с Обамой и часто — не в ее пользу.
Сыну Трампа и Мелании Бэррону 18 лет, в общественной жизни пока ничем себя не проявил.
Денежный вопрос
Влияние Трампов не ограничивается их политическими амбициями. Согласно информации издания Forbes, личное состояние избранного президента США — примерно 5,6 миллиарда долларов. Поэтому, например, в предвыборной кампании он в наименьшей степени зависел от спонсоров.
По данным Business Insider, совокупный капитал семьи Трампа превышает 6,7 миллиарда. У одной Иванки больше миллиарда.
Трампы живут на широкую ногу: семейное поместье Мар-а-Лаго во Флориде, несколько роскошных апартаментов в Нью-Йорке.
© AP Photo / Carolyn KasterПоместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017
Это вызывает вопросы у части американского общества, учитывая, что республиканец пришел к власти под лозунгами борьбы за рабочий класс. В 2017-м Трампы пожертвовали на поддержку пострадавших от урагана "Харви" миллион долларов — весьма скромная сумма для семьи с многомиллиардным состоянием, получающей доходы от сдачи в аренду дорогой недвижимости, полей для гольфа, акций.
Справедливости ради стоит упомянуть, что в первый президентский срок Трамп отказался от положенной главе государства зарплаты. Но подвигом это не назвать: порядка 400 тысяч долларов в год для Трампа — пустяки.