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Группировка "Центр" отразила 85 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Центр" отразила 85 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Группировка "Центр" отразила 85 контратак ВСУ за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 85 контратак ВСУ, противник потерял более 2750 военнослужащих и семь танков, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:15:00+03:00
2025-01-03T12:15:00+03:00
2025-01-03T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 85 контратак ВСУ, противник потерял более 2750 военнослужащих и семь танков, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины."Отражены 85 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2750 военнослужащих, семь танков, из них три Leopard производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая Bradley производства США, 13 бронетранспортеров, в том числе четыре М113 американского производства и 16 других боевых бронированных машин. Уничтожены 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении ведомства.Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Центр" отразила 85 контратак ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра" свыше 2750 военных за неделю