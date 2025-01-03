https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992395058.html

ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российское Минобороны в сводке за неделю отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ, военным предприятиям и энергетической инфраструктуре Украины. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российское Минобороны в сводке за неделю отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ, военным предприятиям и энергетической инфраструктуре Украины."С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в документе.В результате удалось поразить:В то же время силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 33 снаряда РСЗР HIMARS и "Ураган", а также 559 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250103/svr-1992380712.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)