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ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 03.01.2025 (обновлено: 12:51 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992395058.html
ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Российское Минобороны в сводке за неделю отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ, военным предприятиям и энергетической инфраструктуре Украины. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:12:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российское Минобороны в сводке за неделю отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ, военным предприятиям и энергетической инфраструктуре Украины."С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в документе.В результате удалось поразить:В то же время силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 33 снаряда РСЗР HIMARS и "Ураган", а также 559 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250103/svr-1992380712.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых ударов по ВПК Украины за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российское Минобороны в сводке за неделю отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ, военным предприятиям и энергетической инфраструктуре Украины.
"С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в документе.
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Вчера, 09:45
В результате удалось поразить:
  • объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинской оборонки;
  • завод по производству пороховых зарядов;
  • инфраструктуру военных аэродромов;
  • склады боеприпасов;
  • базы горючего;
  • цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
В то же время силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 33 снаряда РСЗР HIMARS и "Ураган", а также 559 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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