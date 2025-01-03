https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992368326.html

В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников

В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников - РИА Новости, 03.01.2025

В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников

В ДНР в период новогодних праздников сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:42:00+03:00

2025-01-03T05:42:00+03:00

2025-01-03T06:10:00+03:00

в мире

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. В ДНР в период новогодних праздников сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За время новогодних праздников системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавлены 72 беспилотника над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что одной из целей атак ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки и промышленные предприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта БПЛА самолетного типа, который нёс на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества. Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в специальном защитном костюме отключили органы управления беспилотника и уничтожили накладной заряд контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

https://ria.ru/20250103/obstrel-1992356048.html

https://ria.ru/20250102/pvo-1992351686.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины