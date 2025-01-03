https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992368326.html
В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников
В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников - РИА Новости, 03.01.2025
В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников
В ДНР в период новогодних праздников сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:42:00+03:00
2025-01-03T05:42:00+03:00
2025-01-03T06:10:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. В ДНР в период новогодних праздников сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "За время новогодних праздников системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" подавлены 72 беспилотника над Донецком и Макеевкой", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что одной из целей атак ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки и промышленные предприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта БПЛА самолетного типа, который нёс на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества. Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в специальном защитном костюме отключили органы управления беспилотника и уничтожили накладной заряд контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20250103/obstrel-1992356048.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, донецк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины
В ДНР сорвали 72 атаки ВСУ в период новогодних праздников
В ДНР в праздники сорвали 72 атаки ВСУ на инфраструктуру при помощи БПЛА