Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчет ТОС-1А "Солнцепек" ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорной пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении", — сообщили в ведомстве.
Всего за предыдущие сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
- До 240 военнослужащих;
- Боевую машину пехоты;
- Два бронетранспортера, в том числе М113;
- Боевые бронированные машины Kirpi и "Козак";
- Автомобиль;
- Два 152-миллиметровых орудия Д-20;
- Одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.
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