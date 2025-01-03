https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992367412.html

Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:15:00+03:00

2025-01-03T05:15:00+03:00

2025-01-03T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет ТОС-1А "Солнцепек" ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорной пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении", — сообщили в ведомстве.Всего за предыдущие сутки ВСУ потеряли на этом направлении:Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.

https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность