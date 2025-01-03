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Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 03.01.2025 (обновлено: 05:29 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992367412.html
Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:15:00+03:00
2025-01-03T05:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет ТОС-1А "Солнцепек" ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорной пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении", — сообщили в ведомстве.Всего за предыдущие сутки ВСУ потеряли на этом направлении:Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.
https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
Группировка войск "Центр" уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

На Красноармейском направлении уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв — РИА Новости. Огнеметчики группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчет ТОС-1А "Солнцепек" ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорной пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении", — сообщили в ведомстве.
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Всего за предыдущие сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
  • До 240 военнослужащих;
  • Боевую машину пехоты;
  • Два бронетранспортера, в том числе М113;
  • Боевые бронированные машины Kirpi и "Козак";
  • Автомобиль;
  • Два 152-миллиметровых орудия Д-20;
  • Одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-1А "Солнцепек"Безопасность
 
 
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