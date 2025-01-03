В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет гаубицы "Д-20" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Личный состав расчета гаубицы "Д-20" уничтожил пункт управления БПЛА противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве.
Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, когда поступает команда, производят расчет установок цели и наносят огневое поражение, на это уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма.
Артиллеристы с расстояния свыше 17 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает пять выстрелов в минуту. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощь беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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