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В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет 152-миллиметрового орудия "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
технологии
днепр (город)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав расчета гаубицы "Д-20" уничтожил пункт управления БПЛА противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, когда поступает команда, производят расчет установок цели и наносят огневое поражение, на это уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 17 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает пять выстрелов в минуту. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощь беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992366914.html
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технологии, днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет гаубицы "Д-20" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Личный состав расчета гаубицы "Д-20" уничтожил пункт управления БПЛА противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве.
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, когда поступает команда, производят расчет установок цели и наносят огневое поражение, на это уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма.
Артиллеристы с расстояния свыше 17 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает пять выстрелов в минуту. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощь беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.
Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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