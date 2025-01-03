https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992367245.html

В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

В Херсонской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет 152-миллиметрового орудия "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:13:00+03:00

2025-01-03T05:13:00+03:00

2025-01-03T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

днепр (город)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Личный состав расчета гаубицы "Д-20" уничтожил пункт управления БПЛА противника, который был развернут в заброшенном доме на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Поразив цель, расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристы всегда находятся в боевой готовности, когда поступает команда, производят расчет установок цели и наносят огневое поражение, на это уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 17 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает пять выстрелов в минуту. Точность стрельбы достигается корректировкой огня с помощь беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Д-20" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992366914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины