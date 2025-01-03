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Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину - РИА Новости, 03.01.2025
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05:09 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992366914.html
Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину
Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину - РИА Новости, 03.01.2025
Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину
Спецназ группировки войск "Центр" захватил украинские БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T05:09:00+03:00
2025-01-03T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" захватил украинские БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие отряда специального назначения "Вега" группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции, захватили бронетранспортер International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" ВСУ", - говорится в сообщении. Замаскированная техника противника была обнаружена с помощью БПЛА. Расчеты FPV-дронов поразили боевое охранение подразделения ВСУ и передали координаты бронеавтомобилей передовой группе. В результате решительных действий бронемашины были захвачены практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольшого ремонта техника была эвакуирована в тыловой район российских подразделений. "Два автомобиля в исправном состоянии. У MaxxPro только диск поврежден. А "Козак" в исправном состоянии. Обе машины запускаются, передвигаются", - рассказал командир группы с позывным "Шах". Захваченная бронетехника будет использована для обучения военнослужащих поражению наиболее уязвимых мест этой техники в ходе выполнения боевых задач, уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20241228/svo-1991866240.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину

Спецназ "Вега" захватил украинские БТР MaxxPro и бронемашину "Козак"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" захватил украинские БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие отряда специального назначения "Вега" группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции, захватили бронетранспортер International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" ВСУ", - говорится в сообщении.
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Замаскированная техника противника была обнаружена с помощью БПЛА. Расчеты FPV-дронов поразили боевое охранение подразделения ВСУ и передали координаты бронеавтомобилей передовой группе. В результате решительных действий бронемашины были захвачены практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольшого ремонта техника была эвакуирована в тыловой район российских подразделений.
"Два автомобиля в исправном состоянии. У MaxxPro только диск поврежден. А "Козак" в исправном состоянии. Обе машины запускаются, передвигаются", - рассказал командир группы с позывным "Шах".
Захваченная бронетехника будет использована для обучения военнослужащих поражению наиболее уязвимых мест этой техники в ходе выполнения боевых задач, уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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