https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992366914.html

Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину

Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину - РИА Новости, 03.01.2025

Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину

Спецназ группировки войск "Центр" захватил украинские БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:09:00+03:00

2025-01-03T05:09:00+03:00

2025-01-03T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991813000_0:52:3308:1913_1920x0_80_0_0_05b784f0b3371e60372cd19fcd72ad9d.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" захватил украинские БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие отряда специального назначения "Вега" группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции, захватили бронетранспортер International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" ВСУ", - говорится в сообщении. Замаскированная техника противника была обнаружена с помощью БПЛА. Расчеты FPV-дронов поразили боевое охранение подразделения ВСУ и передали координаты бронеавтомобилей передовой группе. В результате решительных действий бронемашины были захвачены практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольшого ремонта техника была эвакуирована в тыловой район российских подразделений. "Два автомобиля в исправном состоянии. У MaxxPro только диск поврежден. А "Козак" в исправном состоянии. Обе машины запускаются, передвигаются", - рассказал командир группы с позывным "Шах". Захваченная бронетехника будет использована для обучения военнослужащих поражению наиболее уязвимых мест этой техники в ходе выполнения боевых задач, уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20241228/svo-1991866240.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность