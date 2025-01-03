Спецназ "Центра" захватил украинские БТР и бронемашину
Спецназ "Вега" захватил украинские БТР MaxxPro и бронемашину "Козак"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" захватил украинские БТР International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие отряда специального назначения "Вега" группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции, захватили бронетранспортер International MaxxPro и бронеавтомобиль "Козак" ВСУ", - говорится в сообщении.
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Замаскированная техника противника была обнаружена с помощью БПЛА. Расчеты FPV-дронов поразили боевое охранение подразделения ВСУ и передали координаты бронеавтомобилей передовой группе. В результате решительных действий бронемашины были захвачены практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. После проведения небольшого ремонта техника была эвакуирована в тыловой район российских подразделений.
"Два автомобиля в исправном состоянии. У MaxxPro только диск поврежден. А "Козак" в исправном состоянии. Обе машины запускаются, передвигаются", - рассказал командир группы с позывным "Шах".
Захваченная бронетехника будет использована для обучения военнослужащих поражению наиболее уязвимых мест этой техники в ходе выполнения боевых задач, уточнили в Минобороны.
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