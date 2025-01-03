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Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 03.01.2025 (обновлено: 02:04 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html
Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ
Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ
Владимир Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года, его слова передает РБК-Украина. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:34:00+03:00
2025-01-03T02:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года, его слова передает РБК-Украина."СОЧ (самовольное оставление частей — Прим. ред.) в 2024 году увеличилось", — заявил глава киевского режима.При этом Зеленский утверждает, что дезертирство в рядах ВСУ связано с усталостью украинских военных от боевых действий, а также нехваткой резервов для проведения ротаций в боевых подразделениях.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992318545.html
https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ

Зеленский признал увеличение случаев дезертирства в ВСУ в 2024 году

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года, его слова передает РБК-Украина.
"СОЧ (самовольное оставление частей — Прим. ред.) в 2024 году увеличилось", — заявил глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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При этом Зеленский утверждает, что дезертирство в рядах ВСУ связано с усталостью украинских военных от боевых действий, а также нехваткой резервов для проведения ротаций в боевых подразделениях.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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