https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html

Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ

Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ

Владимир Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года, его слова передает РБК-Украина. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:34:00+03:00

2025-01-03T01:34:00+03:00

2025-01-03T02:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что число случаев самовольного оставления частей в ВСУ увеличилось по результатам прошлого года, его слова передает РБК-Украина."СОЧ (самовольное оставление частей — Прим. ред.) в 2024 году увеличилось", — заявил глава киевского режима.При этом Зеленский утверждает, что дезертирство в рядах ВСУ связано с усталостью украинских военных от боевых действий, а также нехваткой резервов для проведения ротаций в боевых подразделениях.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992318545.html

https://ria.ru/20250103/vsu-1992357666.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины