Сийярто осудил решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию в ЕС
Сийярто назвал жалким отказ Польши пригласить посла Венгрии на церемонию в ЕС
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и детским" решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе, сообщил МИД Венгрии.
"По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский", - говорится в заявлении министерства.
Польша приняла председательство в ЕС на шесть месяцев 1 января, однако церемония инаугурации состоится сегодня вечером в Большом театре Национальной оперы польской столицы. На нее приглашены многие высокопоставленные гости, запланировано участие премьер-министра республики Дональда Туска и председателя Европейского совета Антониу Кошты.
Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей".
Сийярто заявил, что Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию
24 декабря 2024, 03:14
Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск.
Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование.
После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.
Сийярто назвал решение США по Газпромбанку актом мести
21 декабря 2024, 05:51