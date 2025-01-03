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Сийярто осудил решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию в ЕС - РИА Новости, 03.01.2025
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21:19 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/siyyarto-1992443355.html
Сийярто осудил решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию в ЕС
Сийярто осудил решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию в ЕС - РИА Новости, 03.01.2025
Сийярто осудил решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию в ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и детским" решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T21:19:00+03:00
2025-01-03T21:19:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и детским" решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе, сообщил МИД Венгрии. Ранее МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в ЕС. "По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский", - говорится в заявлении министерства. Польша приняла председательство в ЕС на шесть месяцев 1 января, однако церемония инаугурации состоится сегодня вечером в Большом театре Национальной оперы польской столицы. На нее приглашены многие высокопоставленные гости, запланировано участие премьер-министра республики Дональда Туска и председателя Европейского совета Антониу Кошты. Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей". Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск. Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование. После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html
https://ria.ru/20241224/siyyarto-1990920743.html
https://ria.ru/20241221/sijjarto-1990557236.html
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в мире, венгрия, польша, будапешт, петер сийярто, дональд туск, антониу кошта, евросоюз, большой театр, европейский совет
В мире, Венгрия, Польша, Будапешт, Петер Сийярто, Дональд Туск, Антониу Кошта, Евросоюз, Большой театр, Европейский совет
Сийярто осудил решение Польши не приглашать посла Венгрии на церемонию в ЕС

Сийярто назвал жалким отказ Польши пригласить посла Венгрии на церемонию в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и детским" решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе, сообщил МИД Венгрии.
Ранее МИД Польши отозвал приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в ЕС.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе
Вчера, 02:27
"По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский", - говорится в заявлении министерства.
Польша приняла председательство в ЕС на шесть месяцев 1 января, однако церемония инаугурации состоится сегодня вечером в Большом театре Национальной оперы польской столицы. На нее приглашены многие высокопоставленные гости, запланировано участие премьер-министра республики Дональда Туска и председателя Европейского совета Антониу Кошты.
Посол Венгрии изначально был приглашен на торжественную церемонию и даже подтвердил свое участие. Однако позже в польско-венгерских отношениях произошло резкое ухудшение из-за того, что Венгрия предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Марчину Романовскому. В МИД Польши это решение Будапешта на основании "предполагаемого политического преследования" назвали "оскорбительным для граждан и польских властей".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Сийярто заявил, что Трамп не приглашал Орбана на инаугурацию
24 декабря 2024, 03:14
Романовский, который в настоящее время является депутатом сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" – один из главных подозреваемых в расследовании уголовного дела о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Его депутатский иммунитет сначала отменил Совет Европы, где он представляет Польшу, а потом и польский парламент. Прокуратура объявила его в розыск.
Адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил, что правительство Венгрии удовлетворило запрос депутата и предоставило ему международную защиту в соответствии с Законом о праве на убежище от 2007 года в связи с тем, что польское правительство и подчиняющаяся ему генеральная прокуратура Польши предпринимают действия, нарушающие его права и свободы. Адвокат отметил, что Романовский обратился с запросом об убежище, поскольку считает действия польских правоохранителей политически мотивированными и нарушающими международное право, не может рассчитывать на справедливое расследование.
После этого польский МИД вызвал венгерского посла и вручил ему ноту протеста, а также отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Сийярто назвал решение США по Газпромбанку актом мести
21 декабря 2024, 05:51
 
В миреВенгрияПольшаБудапештПетер СийяртоДональд ТускАнтониу КоштаЕвросоюзБольшой театрЕвропейский совет
 
 
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