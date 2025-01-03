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Чехия возобновила работу посольства в Сирии - РИА Новости, 03.01.2025
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16:09 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/siriya-1992417683.html
Чехия возобновила работу посольства в Сирии
Чехия возобновила работу посольства в Сирии - РИА Новости, 03.01.2025
Чехия возобновила работу посольства в Сирии
Чехия возобновила деятельность своего посольства в Сирии, дипсостав которого 8 декабря 2024 года был полностью эвакуирован из Дамаска в связи с обстановкой,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:09:00+03:00
2025-01-03T16:09:00+03:00
в мире
сирия
чехия
дамаск (город)
ян липавский
башар асад
евросоюз
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ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Чехия возобновила деятельность своего посольства в Сирии, дипсостав которого 8 декабря 2024 года был полностью эвакуирован из Дамаска в связи с обстановкой, дипмиссия Чехии также представляет в стране интересы США и стран ЕС, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу МИД республики Яна Липавского. "Мы возобновили деятельность нашего посольства (в Сирии) во время рождественских и новогодних праздников. Нам пришлось полностью закрыть и даже эвакуировать нашу дипмиссию во время недавних критических дней (в декабре 2024 года)", - цитирует агентство Липавского. По словам министра, в Сирию ныне прибыли технические сотрудники посольства, отвечающие за безопасность, а также глава департамента МИД, который занимается вопросами, связанными с пребыванием в Сирии американских граждан, поскольку Чехия представляет здесь также интересы США и стран ЕС. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250103/nebenzja-1992392855.html
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чехия
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в мире, сирия, чехия, дамаск (город), ян липавский, башар асад, евросоюз
В мире, Сирия, Чехия, Дамаск (город), Ян Липавский, Башар Асад, Евросоюз
Чехия возобновила работу посольства в Сирии

Чехия возобновила работу посольства в Сирии, представляющего также США и ЕС

CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министерство иностранных дел Чешской республики. Архивное фото
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ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Чехия возобновила деятельность своего посольства в Сирии, дипсостав которого 8 декабря 2024 года был полностью эвакуирован из Дамаска в связи с обстановкой, дипмиссия Чехии также представляет в стране интересы США и стран ЕС, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу МИД республики Яна Липавского.
"Мы возобновили деятельность нашего посольства (в Сирии) во время рождественских и новогодних праздников. Нам пришлось полностью закрыть и даже эвакуировать нашу дипмиссию во время недавних критических дней (в декабре 2024 года)", - цитирует агентство Липавского.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Новые власти Сирии хотят продолжения присутствия России, заявил Небензя
Вчера, 11:59
По словам министра, в Сирию ныне прибыли технические сотрудники посольства, отвечающие за безопасность, а также глава департамента МИД, который занимается вопросами, связанными с пребыванием в Сирии американских граждан, поскольку Чехия представляет здесь также интересы США и стран ЕС.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря 2024, 08:00
 
В миреСирияЧехияДамаск (город)Ян ЛипавскийБашар АсадЕвросоюз
 
 
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