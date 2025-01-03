https://ria.ru/20250103/siriya-1992417683.html
Чехия возобновила работу посольства в Сирии
Чехия возобновила работу посольства в Сирии - РИА Новости, 03.01.2025
Чехия возобновила работу посольства в Сирии
Чехия возобновила деятельность своего посольства в Сирии, дипсостав которого 8 декабря 2024 года был полностью эвакуирован из Дамаска в связи с обстановкой,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:09:00+03:00
2025-01-03T16:09:00+03:00
2025-01-03T16:09:00+03:00
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ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Чехия возобновила деятельность своего посольства в Сирии, дипсостав которого 8 декабря 2024 года был полностью эвакуирован из Дамаска в связи с обстановкой, дипмиссия Чехии также представляет в стране интересы США и стран ЕС, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу МИД республики Яна Липавского. "Мы возобновили деятельность нашего посольства (в Сирии) во время рождественских и новогодних праздников. Нам пришлось полностью закрыть и даже эвакуировать нашу дипмиссию во время недавних критических дней (в декабре 2024 года)", - цитирует агентство Липавского. По словам министра, в Сирию ныне прибыли технические сотрудники посольства, отвечающие за безопасность, а также глава департамента МИД, который занимается вопросами, связанными с пребыванием в Сирии американских граждан, поскольку Чехия представляет здесь также интересы США и стран ЕС. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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в мире, сирия, чехия, дамаск (город), ян липавский, башар асад, евросоюз
В мире, Сирия, Чехия, Дамаск (город), Ян Липавский, Башар Асад, Евросоюз
Чехия возобновила работу посольства в Сирии
Чехия возобновила работу посольства в Сирии, представляющего также США и ЕС