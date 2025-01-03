Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе
Глава МИД Аш-Шибани: Сирия намерена играть позитивную роль в регионе
Новый флаг Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе и проводить политику, нацеленную на поддержание стабильности и безопасности, заявил глава МИД во временном сирийском правительстве Асаад аш-Шибани по итогам своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию.
"Мы отметили, как важно, чтобы Сирия играла позитивную роль в регионе и встроилась бы в общую политику, поддерживающую стабильность, безопасность и обеспечивающую процветание вместе со всеми арабскими странами", - говорится в заявлении министра, опубликованном в соцсетях.
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Глава МИД отметил, что в ходе визита подтвердил саудовской стороне намерение новой администрации способствовать формированию правительства, представляющего всех сирийцев, а также запустить план экономического развития, который откроет новые возможности для инвестиций и стратегического партнерства и поднимет уровень жизни в стране.
В заявлении также сообщается, что Эр-Рияд выразил готовность поддержать сирийский народ и новую администрацию, способствовать возрождению страны и поддержанию ее единства и территориальной целостности.
В декабре прошлого года с представителями новой сирийской власти в Дамаске встретился глава МИД Турции Хакан Фидан, высокопоставленные делегации из США, Италии, Катара, Саудовской Аравии и Ирака.
В пятницу министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Аннален Бербок прибыли с официальными визитом в Дамаск по приглашению новой сирийской администрации.
Глава МИД Сирии и министр обороны страны в свою очередь осуществили в среду первый зарубежный официальный визит от лица новой сирийской власти, приняв приглашение от саудовской стороны.
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