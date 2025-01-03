https://ria.ru/20250103/sirija-1992417310.html

Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе

Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе - РИА Новости, 03.01.2025

Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе

Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе и проводить политику, нацеленную на поддержание стабильности и безопасности, заявил глава МИД во РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:05:00+03:00

2025-01-03T16:05:00+03:00

2025-01-03T16:05:00+03:00

в мире

цены на нефть

сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

хакан фидан

анналена бербок

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988121688_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8175ffc61b875f667b84dcd69cabafca.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сирия намерена играть позитивную роль в ближневосточном регионе и проводить политику, нацеленную на поддержание стабильности и безопасности, заявил глава МИД во временном сирийском правительстве Асаад аш-Шибани по итогам своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию. "Мы отметили, как важно, чтобы Сирия играла позитивную роль в регионе и встроилась бы в общую политику, поддерживающую стабильность, безопасность и обеспечивающую процветание вместе со всеми арабскими странами", - говорится в заявлении министра, опубликованном в соцсетях. Глава МИД отметил, что в ходе визита подтвердил саудовской стороне намерение новой администрации способствовать формированию правительства, представляющего всех сирийцев, а также запустить план экономического развития, который откроет новые возможности для инвестиций и стратегического партнерства и поднимет уровень жизни в стране. В заявлении также сообщается, что Эр-Рияд выразил готовность поддержать сирийский народ и новую администрацию, способствовать возрождению страны и поддержанию ее единства и территориальной целостности. В декабре прошлого года с представителями новой сирийской власти в Дамаске встретился глава МИД Турции Хакан Фидан, высокопоставленные делегации из США, Италии, Катара, Саудовской Аравии и Ирака. В пятницу министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Аннален Бербок прибыли с официальными визитом в Дамаск по приглашению новой сирийской администрации. Глава МИД Сирии и министр обороны страны в свою очередь осуществили в среду первый зарубежный официальный визит от лица новой сирийской власти, приняв приглашение от саудовской стороны.

https://ria.ru/20241229/damask-1991985739.html

https://ria.ru/20250103/nebenzja-1992392855.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991407965.html

сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сирия, саудовская аравия, дамаск (город), хакан фидан, анналена бербок, обострение ситуации в сирии — 2024