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Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2 - РИА Новости, 03.01.2025
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22:37 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html
Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2
Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2 - РИА Новости, 03.01.2025
Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2
Швеция направит в Финляндию корабль для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море, сообщает в пятницу минобороны королевства. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:37:00+03:00
2025-01-03T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Швеция направит в Финляндию корабль для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море, сообщает в пятницу минобороны королевства. "На этой неделе Швеция получила от Финляндии запрос с просьбой предоставить современное оборудование для проведения исследований кабелей в Балтийском море", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, шведские вооруженные силы задействуют в расследовании судно-спасатель подводных лодок HMS Belos. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Еще три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom - поврежден.
https://ria.ru/20250102/arest-1992339517.html
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в мире, технологии, финляндия, швеция, эстония
В мире, Технологии, Финляндия, Швеция, Эстония
Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2

Швеция направит в Финляндию корабль для исследований EstLink 2 в Балтийском море

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВ Балтийском море
В Балтийском море - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Швеция направит в Финляндию корабль для помощи в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море, сообщает в пятницу минобороны королевства.
"На этой неделе Швеция получила от Финляндии запрос с просьбой предоставить современное оборудование для проведения исследований кабелей в Балтийском море", - говорится в сообщении.
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Финский оператор кабеля EstLink 2 потребовал наложить арест на Eagle S
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Как уточняет ведомство, шведские вооруженные силы задействуют в расследовании судно-спасатель подводных лодок HMS Belos.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
Еще три подводных телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией вышли из строя 26 декабря. Два кабеля, принадлежащих телекоммуникационной компании Elisa, были разорваны, а один кабель компании Citic Telecom - поврежден.
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