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Суд назвал причину штрафа для Telegram - РИА Новости, 03.01.2025
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11:07 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/shtraf-1992387466.html
Суд назвал причину штрафа для Telegram
Суд назвал причину штрафа для Telegram - РИА Новости, 03.01.2025
Суд назвал причину штрафа для Telegram
Таганский суд Москвы опубликовал постановление, в котором указал причиной штрафа мессенджера Telegram отказ удалить запрещённый контент из 22 каналов, следует... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:07:00+03:00
2025-01-03T11:07:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы опубликовал постановление, в котором указал причиной штрафа мессенджера Telegram отказ удалить запрещённый контент из 22 каналов, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из постановления, в адрес компании неоднократно направлялись письма с требованием удалить запрещённый контент, опубликованный в 22 различных каналах. Речь идет о распространении недостоверной информации, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, об оправдании деятельности террористической организации "Исламское государство"*, о публикациях с призывами к участию в массовых (публичных) мероприятий с нарушением закона, а также об удалении предложений о покупке поддельных документов. В начале декабря 2024 года в пресс-службе суда сообщали РИА Новости о штрафе в 4 миллиона рублей для мессенджера Telegram за отказ удалить запрещённый контент, однако причины были названы позднее в опубликованном постановлении. Telegram Messanger inc. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Новости
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Суд назвал причину штрафа для Telegram

Причиной штрафа Telegram стал отказ удалить запрещенный контент из 22 каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы опубликовал постановление, в котором указал причиной штрафа мессенджера Telegram отказ удалить запрещённый контент из 22 каналов, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из постановления, в адрес компании неоднократно направлялись письма с требованием удалить запрещённый контент, опубликованный в 22 различных каналах.
Речь идет о распространении недостоверной информации, которая направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, об оправдании деятельности террористической организации "Исламское государство"*, о публикациях с призывами к участию в массовых (публичных) мероприятий с нарушением закона, а также об удалении предложений о покупке поддельных документов.
В начале декабря 2024 года в пресс-службе суда сообщали РИА Новости о штрафе в 4 миллиона рублей для мессенджера Telegram за отказ удалить запрещённый контент, однако причины были названы позднее в опубликованном постановлении.
Telegram Messanger inc. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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