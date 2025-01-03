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В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2025
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00:58 03.01.2025 (обновлено: 09:16 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/severnyy_potok-1992356856.html
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2025
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину
Подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока" необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:58:00+03:00
2025-01-03T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока" необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X."Введите наконец-то Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", — написала парламентарий.По ее словам, решение украинских властей прекратить транзит российского газа приведет к повышению цен на энергоносители, в то время как немецкое правительство и ЕС наблюдают за разрушением Европы.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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в мире, украина, европа, евросоюз, севим дагделен, северный поток, газпром, нафтогаз украины, экономика
В мире, Украина, Европа, Евросоюз, Севим Дагделен, Северный поток, Газпром, Нафтогаз Украины, Экономика
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину

Депутат бундестага Дагделен призвала запустить "Северный поток"

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока" необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
"Введите наконец-то Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", — написала парламентарий.
По ее словам, решение украинских властей прекратить транзит российского газа приведет к повышению цен на энергоносители, в то время как немецкое правительство и ЕС наблюдают за разрушением Европы.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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