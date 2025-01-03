https://ria.ru/20250103/severnyy_potok-1992356856.html

В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину

В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2025

В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину

Подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока" необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T00:58:00+03:00

2025-01-03T00:58:00+03:00

2025-01-03T09:16:00+03:00

в мире

украина

европа

евросоюз

севим дагделен

северный поток

газпром

нафтогаз украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока" необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X."Введите наконец-то Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", — написала парламентарий.По ее словам, решение украинских властей прекратить транзит российского газа приведет к повышению цен на энергоносители, в то время как немецкое правительство и ЕС наблюдают за разрушением Европы.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992329254.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, евросоюз, севим дагделен, северный поток, газпром, нафтогаз украины, экономика