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ВСУ угрожали истребить половину населения Селидово, рассказала беженка - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:49 03.01.2025 (обновлено: 09:27 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html
ВСУ угрожали истребить половину населения Селидово, рассказала беженка
ВСУ угрожали истребить половину населения Селидово, рассказала беженка - РИА Новости, 03.01.2025
ВСУ угрожали истребить половину населения Селидово, рассказала беженка
Украинские военнослужащие грозили истребить половину оставшегося населения Селидово, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Николаенко. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:49:00+03:00
2025-01-03T09:27:00+03:00
в мире
селидово
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
родион мирошник
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие грозили истребить половину оставшегося населения Селидово, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Николаенко."Они не скрывали, они прям так и говорили: "Здесь вас, ждунов, осталось слишком много". Ну вот, что якобы мы же ждем, пока российские войска войдут, чтобы освободили нас. И они прям так и говорили: "Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать" &lt;…&gt; Да, военные, они прям и не скрывали", — сказала собеседница агентства. Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские военнослужащие заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.Преступления, совершенные ВСУ и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241229/selidovo-1991954417.html
селидово
россия
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Жительница Селидово об угрозе ВСУ истребить половину населения города
Украинские военнослужащие грозили истребить половину оставшегося населения Селидово, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Николаенко.
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РИА Новости
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в мире, селидово, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ угрожали истребить половину населения Селидово, рассказала беженка

Беженка из Селидово: украинские военные угрожали истребить половину населения

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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие грозили истребить половину оставшегося населения Селидово, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Николаенко.
"Они не скрывали, они прям так и говорили: "Здесь вас, ждунов, осталось слишком много". Ну вот, что якобы мы же ждем, пока российские войска войдут, чтобы освободили нас. И они прям так и говорили: "Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать" <…> Да, военные, они прям и не скрывали", — сказала собеседница агентства.
Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские военнослужащие заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Преступления, совершенные ВСУ и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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