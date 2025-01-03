https://ria.ru/20250103/saratov-1992418514.html

Студента из Туркмении обвинили в насилии над жительницей Саратова

Студента из Туркмении обвинили в насилии над жительницей Саратова - РИА Новости, 03.01.2025

Студента из Туркмении обвинили в насилии над жительницей Саратова

Студент из Туркмении обвинен в Саратове в сексуальном насилии над местной жительницей, фигурант по решению суда заключен под стражу, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:18:00+03:00

2025-01-03T16:18:00+03:00

2025-01-03T22:30:00+03:00

происшествия

россия

туркмения

саратов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Студент из Туркмении обвинен в Саратове в сексуальном насилии над местной жительницей, фигурант по решению суда заключен под стражу, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "В соцмедиа сообщается, что в Саратове 31 декабря 2024 года студентом из Туркмении было совершено преступление сексуального характера в отношении местной жительницы. Отмечается, что за время пребывания на территории РФ он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не был выдворен за пределы страны. По данному факту следственным управлением СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело (статья 131 УК РФ). Мигранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.Позже в региональном управлении СК РФ уточнили журналистам, что сведений о судимостях фигуранта дела на территории РФ нет. "Не судим, въехал на территорию РФ в октябре 2023 года", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241228/nasilie-1991843770.html

россия

туркмения

саратов

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происшествия, россия, туркмения, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)