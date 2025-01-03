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США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках
США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках - РИА Новости, 03.01.2025
США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках
Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвиняемой в содействии... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:24:00+03:00
2025-01-03T18:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвиняемой в содействии государственным кибератакам, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.В нем говорится, что Integrity Technology Group, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, обвиняется в управлении ботнетом, связанным с хакерской группировкой Flax Typhoon. Данная группировка, по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, занимается кибершпионажем и совершает кибератаки на компьютерные и промышленные устройства по всему миру, подключенные к интернету.
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в мире, сша, экономика, шанхайская фондовая биржа, фбр
В мире, США, Экономика, Шанхайская фондовая биржа, ФБР
США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках
Минфин США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group