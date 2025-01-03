https://ria.ru/20250103/sanktsii-1992430348.html

США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках

США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках - РИА Новости, 03.01.2025

США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках

Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвиняемой в содействии... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T18:24:00+03:00

2025-01-03T18:24:00+03:00

2025-01-03T18:34:00+03:00

в мире

сша

экономика

шанхайская фондовая биржа

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвиняемой в содействии государственным кибератакам, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.В нем говорится, что Integrity Technology Group, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, обвиняется в управлении ботнетом, связанным с хакерской группировкой Flax Typhoon. Данная группировка, по версии Федерального бюро расследований (ФБР) США, занимается кибершпионажем и совершает кибератаки на компьютерные и промышленные устройства по всему миру, подключенные к интернету.

https://ria.ru/20241222/kitay-1990672395.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, экономика, шанхайская фондовая биржа, фбр