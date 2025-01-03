https://ria.ru/20250103/samolet-1992364789.html

Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек

Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек - РИА Новости, 03.01.2025

Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек

Число жертв падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии увеличилось до двух, пострадали 18 человек, сообщила местная полиция в соцсети РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T04:02:00+03:00

2025-01-03T04:02:00+03:00

2025-01-03T09:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии увеличилось до двух, пострадали 18 человек, сообщила местная полиция в соцсети X."Две подтвержденные смерти, десять человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте", — говорится в посте. Расследование причин инцидента продолжается.Крушение произошло в четверг около 14:00 по местному времени (01:00 мск в пятницу) на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.

https://ria.ru/20240901/oregon-1969785598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния