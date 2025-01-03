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Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек - РИА Новости, 03.01.2025
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04:02 03.01.2025 (обновлено: 09:32 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/samolet-1992364789.html
Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек
Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек - РИА Новости, 03.01.2025
Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек
Число жертв падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии увеличилось до двух, пострадали 18 человек, сообщила местная полиция в соцсети РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T04:02:00+03:00
2025-01-03T09:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии увеличилось до двух, пострадали 18 человек, сообщила местная полиция в соцсети X."Две подтвержденные смерти, десять человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте", — говорится в посте. Расследование причин инцидента продолжается.Крушение произошло в четверг около 14:00 по местному времени (01:00 мск в пятницу) на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.
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в мире, калифорния
В мире, Калифорния
Число жертв падения самолета в Калифорнии увеличилось до двух человек

Число жертв падения самолета в Калифорнии выросло до двух, пострадали 18 человек

© AP Photo / Damian DovarganesСпасатели на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025
Спасатели на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Спасатели на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Число жертв падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в Калифорнии увеличилось до двух, пострадали 18 человек, сообщила местная полиция в соцсети X.
"Две подтвержденные смерти, десять человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте", — говорится в посте.
Расследование причин инцидента продолжается.
Крушение произошло в четверг около 14:00 по местному времени (01:00 мск в пятницу) на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.
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