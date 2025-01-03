https://ria.ru/20250103/samolet-1992363595.html

При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек

При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек - РИА Новости, 03.01.2025

При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек

Один человек погиб, 15 пострадали в результате падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщила местная... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T03:19:00+03:00

2025-01-03T03:19:00+03:00

2025-01-03T09:31:00+03:00

калифорния

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992378127_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e8dd7461c1adf3884595a4c40b2d2293.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Один человек погиб, 15 пострадали в результате падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщила местная полиция в соцсети X."Полиция и пожарные службы продолжают расследование. Девять человек были транспортированы, шесть - осмотрены на месте и отпущены. Одна подтвержденная смерть", - говорится в сообщении полиции Фуллертон.Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар. Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры. Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны.

https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калифорния, в мире