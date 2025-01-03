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При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек - РИА Новости, 03.01.2025
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03:19 03.01.2025 (обновлено: 09:31 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/samolet-1992363595.html
При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек
При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек - РИА Новости, 03.01.2025
При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек
Один человек погиб, 15 пострадали в результате падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщила местная... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T03:19:00+03:00
2025-01-03T09:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Один человек погиб, 15 пострадали в результате падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщила местная полиция в соцсети X."Полиция и пожарные службы продолжают расследование. Девять человек были транспортированы, шесть - осмотрены на месте и отпущены. Одна подтвержденная смерть", - говорится в сообщении полиции Фуллертон.Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар. Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры. Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны.
https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html
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калифорния, в мире
Калифорния, В мире
При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек

При падении самолета на здание в Калифорнии погиб человек, 15 пострадали

© AP Photo / Kyusung GongПожарные работают на месте авиакатастрофы, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2024
Пожарные работают на месте авиакатастрофы, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Kyusung Gong
Пожарные работают на месте авиакатастрофы, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2024
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Один человек погиб, 15 пострадали в результате падения небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщила местная полиция в соцсети X.
"Полиция и пожарные службы продолжают расследование. Девять человек были транспортированы, шесть - осмотрены на месте и отпущены. Одна подтвержденная смерть", - говорится в сообщении полиции Фуллертон.
Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар. Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры. Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны.
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