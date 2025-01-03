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При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек - РИА Новости, 03.01.2025
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02:49 03.01.2025 (обновлено: 09:30 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/samolet-1992362218.html
При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек
При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек - РИА Новости, 03.01.2025
При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения легкого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщил телеканал ABC... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:49:00+03:00
2025-01-03T09:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения легкого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар.Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны, информации о погибших не поступало.
https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html
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в мире, калифорния
В мире, Калифорния
При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек

При падении небольшого самолета на здание в Калифорнии пострадали 11 человек

© AP Photo / Kyusung GongМедики перевозят пострадавшую на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025
Медики перевозят пострадавшую на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Kyusung Gong
Медики перевозят пострадавшую на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения легкого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар.
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Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.
Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны, информации о погибших не поступало.
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