https://ria.ru/20250103/samolet-1992362218.html

При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек

При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек - РИА Новости, 03.01.2025

При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения легкого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщил телеканал ABC... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:49:00+03:00

2025-01-03T02:49:00+03:00

2025-01-03T09:30:00+03:00

в мире

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992378046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c2556c6dfde2485b89fc20152c34e65.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения легкого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар.Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны, информации о погибших не поступало.

https://ria.ru/20241231/faktory-1992122107.html

https://ria.ru/20241229/oae-1992005558.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния