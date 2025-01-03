При крушении самолета в Калифорнии пострадали 11 человек
При падении небольшого самолета на здание в Калифорнии пострадали 11 человек
© AP Photo / Kyusung GongМедики перевозят пострадавшую на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025
© AP Photo / Kyusung Gong
Медики перевозят пострадавшую на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате падения легкого самолета на здание в городе Фуллертон в американском штате Калифорния, сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Ранее местная полиция сообщала, что небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар.
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Уточняется, что инцидент произошел в четверг около 14.00 по местному времени на Рэймер-авеню неподалеку от аэропорта Фуллертона. Падение самолета вызвало пожар четвертой категории сложности. Над местом аварии, по свидетельствам очевидцев, поднимался густой черный дым, видимый за многие километры.
Как свидетельствуют кадры с места происшествия, в крыше здания образовалась крупная пробоина. Причины крушения пока неизвестны, информации о погибших не поступало.
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