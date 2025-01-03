Патриарх Кирилл рассказал, почему Запад ополчился на Россию
Патриарх Кирилл: Запад ополчился на РФ, которая предложила свой вариант развития
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Россия предложила альтернативу цивилизационному выбору западного мира, который исключает веру в Бога и навязывает людям греховные модели поведения, поэтому Запад ополчился на нее, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Мы такие же европейцы, как они, у нас такого же цвета кожа, источники знаний и образования, очень много общего в культуре, в государственном устройстве. Так почему же многие "ополчишася на нас"? Да потому что Россия сегодня предлагает альтернативу тому цивилизационному выбору, по которому идет западный мир. В чем это отличие? А в том, что там Бога исключили. В лучшем случае празднуются праздники как народные, фольклорные, а вера исторгается из общественного пространства, из воспитания детей, навязываются и возводятся в норму человеческой жизни такие греховные модели поведения, которые осуждены Библией, словом Божиим. А мы этого не признаем и не принимаем", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после литургии в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, его слова приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ).
По словам патриарха, Россия предложила свой вариант цивилизационного развития, в котором мощная наука, техника, искусство, образование и даже спорт сочетаются с верой в Бога.
"Господь будет с Россией, никакие силы ее не одолеют, и молимся мы об этом за каждой божественной литургией. За президента нашего православного Владимира Владимировича Путина, за власти, за воинство и за всех, кто сегодня стоит на страже рубежей Отечества, кто защищает нашу страну и наш народ и кто служит на поле духовной брани со всеми посягающими на подлинный духовный суверенитет нашего Отечества", - заключил патриарх Кирилл.
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