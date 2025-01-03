https://ria.ru/20250103/rossiya-1992423908.html

Патриарх Кирилл рассказал, почему Запад ополчился на Россию

Патриарх Кирилл рассказал, почему Запад ополчился на Россию - РИА Новости, 03.01.2025

Патриарх Кирилл рассказал, почему Запад ополчился на Россию

Россия предложила альтернативу цивилизационному выбору западного мира, который исключает веру в Бога и навязывает людям греховные модели поведения, поэтому... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:06:00+03:00

2025-01-03T17:06:00+03:00

2025-01-03T17:06:00+03:00

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986437089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c6c65898f1346248439e019f229df1d2.jpg

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Россия предложила альтернативу цивилизационному выбору западного мира, который исключает веру в Бога и навязывает людям греховные модели поведения, поэтому Запад ополчился на нее, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Мы такие же европейцы, как они, у нас такого же цвета кожа, источники знаний и образования, очень много общего в культуре, в государственном устройстве. Так почему же многие "ополчишася на нас"? Да потому что Россия сегодня предлагает альтернативу тому цивилизационному выбору, по которому идет западный мир. В чем это отличие? А в том, что там Бога исключили. В лучшем случае празднуются праздники как народные, фольклорные, а вера исторгается из общественного пространства, из воспитания детей, навязываются и возводятся в норму человеческой жизни такие греховные модели поведения, которые осуждены Библией, словом Божиим. А мы этого не признаем и не принимаем", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после литургии в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, его слова приводит сайт Русской православной церкви (РПЦ). По словам патриарха, Россия предложила свой вариант цивилизационного развития, в котором мощная наука, техника, искусство, образование и даже спорт сочетаются с верой в Бога. "Господь будет с Россией, никакие силы ее не одолеют, и молимся мы об этом за каждой божественной литургией. За президента нашего православного Владимира Владимировича Путина, за власти, за воинство и за всех, кто сегодня стоит на страже рубежей Отечества, кто защищает нашу страну и наш народ и кто служит на поле духовной брани со всеми посягающими на подлинный духовный суверенитет нашего Отечества", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20241127/zapad-1985851483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире