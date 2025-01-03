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В Кузбассе пропал ребенок - РИА Новости, 03.01.2025
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В Кузбассе пропал ребенок
В Кузбассе пропал ребенок - РИА Новости, 03.01.2025
В Кузбассе пропал ребенок
Одиннадцатилетний мальчик пропал в городе Новокузнецке Кемеровской области в первый день нового года, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:50:00+03:00
2025-01-03T13:50:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 3 янв — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал в городе Новокузнецке Кемеровской области в первый день нового года, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. "Отделом полиции "Куйбышевский" УМВД России по г. Новокузнецку разыскивается 11-летний Сергей Осипов. 1 января текущего года он ушел из дома по улице Таймырская и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении. Уточняется, что рост ребёнка составляет 150-155 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие. Был одет в чёрную куртку, кофту с капюшоном, штаны и ботинки. Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Осипова, сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-72-20-73, 8-(3843)-72-20-75, 8-999-306-46-56 или 02 (102 с мобильного телефона).
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новокузнецк
кемеровская область
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кузбассе пропал ребенок

Одиннадцатилетний мальчик пропал в Новокузнецке в первый день нового года

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 3 янв — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал в городе Новокузнецке Кемеровской области в первый день нового года, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
«
"Отделом полиции "Куйбышевский" УМВД России по г. Новокузнецку разыскивается 11-летний Сергей Осипов. 1 января текущего года он ушел из дома по улице Таймырская и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост ребёнка составляет 150-155 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.
Был одет в чёрную куртку, кофту с капюшоном, штаны и ботинки.
Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Осипова, сообщить об этом по телефонам: 8-(3843)-72-20-73, 8-(3843)-72-20-75, 8-999-306-46-56 или 02 (102 с мобильного телефона).
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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