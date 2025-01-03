https://ria.ru/20250103/raketa-1992412534.html

На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты

На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты - РИА Новости, 03.01.2025

На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты

Разрабатываемой на Украине ракете "Трембита" не хватает точности, пишет Telegraph. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:57:00+03:00

2025-01-03T14:57:00+03:00

2025-01-03T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Разрабатываемой на Украине ракете "Трембита" не хватает точности, пишет Telegraph."Трембита" — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У нее нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех", — говорится в материале.При этом авторы статьи отмечают, что ATACMS, которые действующий президент США Джо Байден предоставил ВСУ, "могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит".В середине ноября стало известно, что Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Позднее, 21 ноября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.

https://ria.ru/20241227/rakety-1991293622.html

https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html

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