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На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 03.01.2025 (обновлено: 16:49 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/raketa-1992412534.html
На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты
На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты - РИА Новости, 03.01.2025
На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты
Разрабатываемой на Украине ракете "Трембита" не хватает точности, пишет Telegraph. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:57:00+03:00
2025-01-03T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Разрабатываемой на Украине ракете "Трембита" не хватает точности, пишет Telegraph."Трембита" — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У нее нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех", — говорится в материале.При этом авторы статьи отмечают, что ATACMS, которые действующий президент США Джо Байден предоставил ВСУ, "могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит".В середине ноября стало известно, что Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Позднее, 21 ноября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
https://ria.ru/20241227/rakety-1991293622.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
На Западе раскрыли главный недостаток новой украинской ракеты

Telegraph: у разрабатываемой на Украине ракеты "Трембита" низкая точность

CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Испытания украинской крылатой ракеты
Испытания украинской крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Испытания украинской крылатой ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Разрабатываемой на Украине ракете "Трембита" не хватает точности, пишет Telegraph.
"Трембита" — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У нее нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех", — говорится в материале.
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При этом авторы статьи отмечают, что ATACMS, которые действующий президент США Джо Байден предоставил ВСУ, "могут оказаться единственными ATACMS, которые Украина когда-либо получит".
В середине ноября стало известно, что Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Позднее, 21 ноября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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