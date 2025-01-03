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В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:18:00+03:00
2025-01-03T22:18:00+03:00
2025-01-03T22:32:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал о пяти уничтоженных украинских беспилотниках. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. По его словам, работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью шестой украинский БПЛА за день