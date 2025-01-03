https://ria.ru/20250103/pvo-1992445926.html

В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

В Брянской области сбили шестой за день беспилотник ВСУ

Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T22:18:00+03:00

2025-01-03T22:18:00+03:00

2025-01-03T22:32:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал о пяти уничтоженных украинских беспилотниках. "Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. По его словам, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)