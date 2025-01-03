https://ria.ru/20250103/pvo-1992444998.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T21:52:00+03:00

2025-01-03T21:52:00+03:00

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брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.Ранее глава региона сообщал о четырех уничтоженных украинских беспилотниках.

https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность