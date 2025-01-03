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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T21:52:00+03:00
2025-01-03T21:52:00+03:00
2025-01-03T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.Ранее глава региона сообщал о четырех уничтоженных украинских беспилотниках.
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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью