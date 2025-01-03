https://ria.ru/20250103/pvo-1992399077.html
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю
Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:43:00+03:00
2025-01-03T12:43:00+03:00
2025-01-03T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-27
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a8596e87421571dae8751898784b5fef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-27, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю
МО РФ: ПВО сбила 559 БПЛА, Су-27 и 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" за неделю