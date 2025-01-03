https://ria.ru/20250103/pvo-1992399077.html

Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю

Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю

Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:43:00+03:00

2025-01-03T12:43:00+03:00

2025-01-03T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-27

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия