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Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 03.01.2025 (обновлено: 12:47 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/pvo-1992399077.html
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю
Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:43:00+03:00
2025-01-03T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-27
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-27, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю

МО РФ: ПВО сбила 559 БПЛА, Су-27 и 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-27БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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