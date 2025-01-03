https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html

Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника

Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025

Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:05:00+03:00

2025-01-03T08:05:00+03:00

2025-01-03T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

ростовская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.В ведомстве уточнили, что десять дронов сбили над Брянской областью, по четыре — над Орловской и Ростовской, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.В Белгородской области беспилотник атаковал село Ясные Зори, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Там ранен местный житель, его в тяжелом состоянии отправили в больницу.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

ростовская область

белгородская область

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брянская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность