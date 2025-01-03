https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:05:00+03:00
2025-01-03T08:05:00+03:00
2025-01-03T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
ростовская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.В ведомстве уточнили, что десять дронов сбили над Брянской областью, по четыре — над Орловской и Ростовской, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.В Белгородской области беспилотник атаковал село Ясные Зори, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Там ранен местный житель, его в тяжелом состоянии отправили в больницу.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над 6 регионами России