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Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 03.01.2025 (обновлено: 08:44 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2025
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T08:05:00+03:00
2025-01-03T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
ростовская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.В ведомстве уточнили, что десять дронов сбили над Брянской областью, по четыре — над Орловской и Ростовской, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.В Белгородской области беспилотник атаковал село Ясные Зори, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Там ранен местный житель, его в тяжелом состоянии отправили в больницу.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область
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брянская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над шестью регионами России за ночь сбили 22 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над 6 регионами России

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В ведомстве уточнили, что десять дронов сбили над Брянской областью, по четыре — над Орловской и Ростовской, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.
В Белгородской области беспилотник атаковал село Ясные Зори, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Там ранен местный житель, его в тяжелом состоянии отправили в больницу.
Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРостовская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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