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В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 03.01.2025
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21:09 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992443151.html
В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов
В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 03.01.2025
В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов
Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T21:09:00+03:00
2025-01-03T21:09:00+03:00
ялта
алушта
керченский пролив
янина павленко
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в ялтинском зоопарке "Сказка" и еще одном центре, уже спасено более 70 птиц, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Сегодня на 15.30 удалось спасти еще 9 из 10 пострадавших птиц (за весь период – более 70). Помывочные пункты организованы в зоопарке "Сказка", сегодня определили еще один – на базе РЭО-1. Для этих целей подходят не все помещения – они должны быть отапливаемыми, с горячей водой. На сегодня пунктов достаточно, если появится необходимость – оперативно организуем еще. Завтра дополнительные силы волонтеров подключаем к "Сказке", - написала Павленко в Telegram-канале. Всю информацию по сбору, транспортировке и оказанию помощи птицам в Ялте собирают через ЕДДС. Пляжные территории мониторят волонтеры, в поселках к работе подключены территориальные органы власти. Хранение и утилизация погибших птиц организованы в ГБУ "Ялтинский ветеринарный центр", сообщила она. В ЕДДС Ялты можно дозвониться по круглосуточным и многоканальным телефонам +79789014112 или +7 3654 239383. В Алуште место передержки для пострадавших пернатых организовано на базе Алуштинского филиала ГКУ РК "Крым-Спас" по адресу: г. Алушта, ул. Парковая, д. 6а/6б, сообщила в свою очередь в Telegram-канале глава города Галина Огнева. О находке пострадавшей птицы можно сообщить в ЕДДС Алушты по телефонам +79787107112 или 112.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html
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ялта, алушта, керченский пролив, янина павленко, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Ялта, Алушта, Керченский пролив, Янина Павленко, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

Павленко: в Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в ялтинском зоопарке "Сказка" и еще одном центре, уже спасено более 70 птиц, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Сегодня на 15.30 удалось спасти еще 9 из 10 пострадавших птиц (за весь период – более 70). Помывочные пункты организованы в зоопарке "Сказка", сегодня определили еще один – на базе РЭО-1. Для этих целей подходят не все помещения – они должны быть отапливаемыми, с горячей водой. На сегодня пунктов достаточно, если появится необходимость – оперативно организуем еще. Завтра дополнительные силы волонтеров подключаем к "Сказке", - написала Павленко в Telegram-канале.
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Всю информацию по сбору, транспортировке и оказанию помощи птицам в Ялте собирают через ЕДДС. Пляжные территории мониторят волонтеры, в поселках к работе подключены территориальные органы власти. Хранение и утилизация погибших птиц организованы в ГБУ "Ялтинский ветеринарный центр", сообщила она. В ЕДДС Ялты можно дозвониться по круглосуточным и многоканальным телефонам +79789014112 или +7 3654 239383.
В Алуште место передержки для пострадавших пернатых организовано на базе Алуштинского филиала ГКУ РК "Крым-Спас" по адресу: г. Алушта, ул. Парковая, д. 6а/6б, сообщила в свою очередь в Telegram-канале глава города Галина Огнева. О находке пострадавшей птицы можно сообщить в ЕДДС Алушты по телефонам +79787107112 или 112.
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ЯлтаАлуштаКерченский проливЯнина ПавленкоКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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