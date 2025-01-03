В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов
Павленко: в Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в ялтинском зоопарке "Сказка" и еще одном центре, уже спасено более 70 птиц, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Сегодня на 15.30 удалось спасти еще 9 из 10 пострадавших птиц (за весь период – более 70). Помывочные пункты организованы в зоопарке "Сказка", сегодня определили еще один – на базе РЭО-1. Для этих целей подходят не все помещения – они должны быть отапливаемыми, с горячей водой. На сегодня пунктов достаточно, если появится необходимость – оперативно организуем еще. Завтра дополнительные силы волонтеров подключаем к "Сказке", - написала Павленко в Telegram-канале.
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
24 декабря 2024, 12:37
Всю информацию по сбору, транспортировке и оказанию помощи птицам в Ялте собирают через ЕДДС. Пляжные территории мониторят волонтеры, в поселках к работе подключены территориальные органы власти. Хранение и утилизация погибших птиц организованы в ГБУ "Ялтинский ветеринарный центр", сообщила она. В ЕДДС Ялты можно дозвониться по круглосуточным и многоканальным телефонам +79789014112 или +7 3654 239383.
В Алуште место передержки для пострадавших пернатых организовано на базе Алуштинского филиала ГКУ РК "Крым-Спас" по адресу: г. Алушта, ул. Парковая, д. 6а/6б, сообщила в свою очередь в Telegram-канале глава города Галина Огнева. О находке пострадавшей птицы можно сообщить в ЕДДС Алушты по телефонам +79787107112 или 112.
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
24 декабря 2024, 08:00