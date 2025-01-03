https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992443151.html

В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 03.01.2025

В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T21:09:00+03:00

2025-01-03T21:09:00+03:00

2025-01-03T21:09:00+03:00

ялта

алушта

керченский пролив

янина павленко

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в ялтинском зоопарке "Сказка" и еще одном центре, уже спасено более 70 птиц, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Сегодня на 15.30 удалось спасти еще 9 из 10 пострадавших птиц (за весь период – более 70). Помывочные пункты организованы в зоопарке "Сказка", сегодня определили еще один – на базе РЭО-1. Для этих целей подходят не все помещения – они должны быть отапливаемыми, с горячей водой. На сегодня пунктов достаточно, если появится необходимость – оперативно организуем еще. Завтра дополнительные силы волонтеров подключаем к "Сказке", - написала Павленко в Telegram-канале. Всю информацию по сбору, транспортировке и оказанию помощи птицам в Ялте собирают через ЕДДС. Пляжные территории мониторят волонтеры, в поселках к работе подключены территориальные органы власти. Хранение и утилизация погибших птиц организованы в ГБУ "Ялтинский ветеринарный центр", сообщила она. В ЕДДС Ялты можно дозвониться по круглосуточным и многоканальным телефонам +79789014112 или +7 3654 239383. В Алуште место передержки для пострадавших пернатых организовано на базе Алуштинского филиала ГКУ РК "Крым-Спас" по адресу: г. Алушта, ул. Парковая, д. 6а/6б, сообщила в свою очередь в Telegram-канале глава города Галина Огнева. О находке пострадавшей птицы можно сообщить в ЕДДС Алушты по телефонам +79787107112 или 112.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

ялта

алушта

керченский пролив

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ялта, алушта, керченский пролив, янина павленко, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия