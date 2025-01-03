https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута

На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 03.01.2025

На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе и Темрюкском районе более двух с половиной тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T10:45:00+03:00

2025-01-03T10:45:00+03:00

2025-01-03T17:02:00+03:00

анапа

темрюкский район

краснодар

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 3 янв — РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе и Темрюкском районе более двух с половиной тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале. "Больше 2,5 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе, 1622 птицы передали в центры реабилитации животных. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника", — говорится в публикации. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

анапа

темрюкский район

краснодар

краснодарский край

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анапа, темрюкский район, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край