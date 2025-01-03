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На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 03.01.2025
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10:45 03.01.2025 (обновлено: 17:02 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html
На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута
На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 03.01.2025
На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута
Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе и Темрюкском районе более двух с половиной тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:45:00+03:00
2025-01-03T17:02:00+03:00
анапа
темрюкский район
краснодар
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 3 янв — РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе и Темрюкском районе более двух с половиной тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале. "Больше 2,5 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе, 1622 птицы передали в центры реабилитации животных. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника", — говорится в публикации. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
анапа
темрюкский район
краснодар
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анапа, темрюкский район, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край
Анапа, Темрюкский район, Краснодар, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Краснодарский край
На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута

В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,5 тысячи птиц, пострадавших от мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 3 янв — РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе и Темрюкском районе более двух с половиной тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале.
"Больше 2,5 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе, 1622 птицы передали в центры реабилитации животных. Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника", — говорится в публикации.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.
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АнапаТемрюкский районКраснодарКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКраснодарский край
 
 
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