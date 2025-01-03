На юго-западе Москвы провели реабилитацию Троицкого пруда
Заммэра Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Троицкого пруда
Пруд. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Троицкого пруда на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, береговая полоса имела локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 0,4 гектара очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обстроили зону биоплато.
"В рамках проекта извлекли иловые отложения и различный мусор, благодаря этому средняя глубина увеличилась до 2,5 метров. Отремонтировали и укрепили существующую конструкцию береговой полосы протяженностью почти 380 метров - провели отсыпку всего периметра гравием. Дополнительно восстановили два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Организовали зону биоплато общей площадью около 160 квадратных метров", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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