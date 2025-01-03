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На юго-западе Москвы провели реабилитацию Троицкого пруда

На юго-западе Москвы провели реабилитацию Троицкого пруда - РИА Новости, 03.01.2025

На юго-западе Москвы провели реабилитацию Троицкого пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Троицкого пруда на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:48:00+03:00

2025-01-03T14:48:00+03:00

2025-01-03T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Троицкого пруда на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад", находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, береговая полоса имела локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем площадью 0,4 гектара очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обстроили зону биоплато. "В рамках проекта извлекли иловые отложения и различный мусор, благодаря этому средняя глубина увеличилась до 2,5 метров. Отремонтировали и укрепили существующую конструкцию береговой полосы протяженностью почти 380 метров - провели отсыпку всего периметра гравием. Дополнительно восстановили два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Организовали зону биоплато общей площадью около 160 квадратных метров", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://realty.ria.ru/20241225/blagoustroystvo-1990961954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков