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В Приднестровье призвали выстроить прямые отношения с "Газпромом" - РИА Новости, 03.01.2025
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19:09 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/pridnestrove-1992433250.html
В Приднестровье призвали выстроить прямые отношения с "Газпромом"
В Приднестровье призвали выстроить прямые отношения с "Газпромом" - РИА Новости, 03.01.2025
В Приднестровье призвали выстроить прямые отношения с "Газпромом"
Приднестровью пора иметь прямые отношения с российской компанией "Газпром", без посредников, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:09:00+03:00
2025-01-03T19:09:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Приднестровью пора иметь прямые отношения с российской компанией "Газпром", без посредников, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Приднестровье должно иметь прямые отношения с Россией без всяких посредников. В том числе – по газу. Газовый кризис показал: работа с Россией через "Молдовагаз" по обеспечению газом ПМР исчерпала себя", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*. Он полагает, что компания "Молдовагаз" – ненадёжный партнёр, который находится под угрозой захвата "националистической диктатурой". Депутат назвал неадекватными действия "Молдовагаза" в ситуации с долгом Кишинева "Газпрому" в размере 709 миллионов долларов. По его словам, любой "кишиневский посредник" между ПМР и "Газпромом" - это "пятое колесо". "Наша формула: прямые поставки из России – неважно, по какой трубе. Расчёты – наша с Москвой проблема, которая никого не касается. Покупка газа на румынских и европейских биржах "по рыночным ценам" нам неинтересна. Просто не мешайте нам работать с Россией, а ограбить нас и завладеть нашими заводами (или остановить их под предлогом "отсутствия ресурсов для помощи крупным предприятиям") мы не дадим", - подчеркнул Сафонов. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250101/dolg-1992262538.html
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экономика, жкх, молдавия, россия, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире
Экономика, ЖКХ, Молдавия, Россия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, В мире
В Приднестровье призвали выстроить прямые отношения с "Газпромом"

Депутат ВС ПМР Сафонов: Приднестровью пора иметь прямые отношения с "Газпромом"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Приднестровью пора иметь прямые отношения с российской компанией "Газпром", без посредников, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
"Приднестровье должно иметь прямые отношения с Россией без всяких посредников. В том числе – по газу. Газовый кризис показал: работа с Россией через "Молдовагаз" по обеспечению газом ПМР исчерпала себя", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом"
1 января, 19:36
Он полагает, что компания "Молдовагаз" – ненадёжный партнёр, который находится под угрозой захвата "националистической диктатурой". Депутат назвал неадекватными действия "Молдовагаза" в ситуации с долгом Кишинева "Газпрому" в размере 709 миллионов долларов. По его словам, любой "кишиневский посредник" между ПМР и "Газпромом" - это "пятое колесо".
"Наша формула: прямые поставки из России – неважно, по какой трубе. Расчёты – наша с Москвой проблема, которая никого не касается. Покупка газа на румынских и европейских биржах "по рыночным ценам" нам неинтересна. Просто не мешайте нам работать с Россией, а ограбить нас и завладеть нашими заводами (или остановить их под предлогом "отсутствия ресурсов для помощи крупным предприятиям") мы не дадим", - подчеркнул Сафонов.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Молдавии потребовали немедленно обсудить долг перед "Газпромом"
28 декабря 2024, 18:03
Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.
Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Приднестровье обвинили Молдавию в газовом кризисе
28 декабря 2024, 18:53
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Приднестровье оценили риск прекращения подачи российского газа
6 декабря 2024, 19:08
 
ЭкономикаЖКХМолдавияРоссияКишиневГазпромМолдовагазВ мире
 
 
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