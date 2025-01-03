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В Приднестровье пройдут веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.01.2025
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18:32 03.01.2025 (обновлено: 21:17 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/pridnestrove-1992430831.html
В Приднестровье пройдут веерные отключения электроэнергии
В Приднестровье пройдут веерные отключения электроэнергии - РИА Новости, 03.01.2025
В Приднестровье пройдут веерные отключения электроэнергии
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике пройдут веерные отключения электроэнергии, сообщило Министерство экономического развития ПМР в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:32:00+03:00
2025-01-03T21:17:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике пройдут веерные отключения электроэнергии, сообщило Министерство экономического развития ПМР в Telegram-канале."В Приднестровье сегодня, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, время веерных отключений могут увеличить до 30 минут из-за длительности технологического процесса.Прекращение поставок "Газпрома" в МолдавиюВ конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Помимо прочего, "Газпром" с 08:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20250102/pridnestrove-1992329659.html
https://ria.ru/20250103/otoplenie-1992423132.html
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молдавия, украина, газпром, в мире, молдовагаз
Молдавия, Украина, Газпром, В мире, Молдовагаз
В Приднестровье пройдут веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкФлаг Приднестровья
Флаг Приднестровья - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Флаг Приднестровья. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике пройдут веерные отключения электроэнергии, сообщило Министерство экономического развития ПМР в Telegram-канале.
"В Приднестровье сегодня, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема", — говорится в заявлении.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов
2 января, 16:26
Как уточнили в ведомстве, время веерных отключений могут увеличить до 30 минут из-за длительности технологического процесса.

Прекращение поставок "Газпрома" в Молдавию

В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.

В октябре 2021 года российская и молдавская компании подписали новый пятилетний контракт, который предусматривал стопроцентную оплату текущих платежей и проведение аудита долгов "Молдовагаза". Объем поставок тогда ограничили до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавия же пользовалась топливом из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.

Тирасполь - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Приднестровье полторы тысячи домов остались без отопления и горячей воды
Вчера, 16:52
Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
Помимо прочего, "Газпром" с 08:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
Вчера, 08:00
 
МолдавияУкраинаГазпромВ миреМолдовагаз
 
 
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