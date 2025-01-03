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На границе Армении и Грузии загорелся склад пиротехники - РИА Новости, 03.01.2025
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14:04 03.01.2025 (обновлено: 14:17 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/pozhar-1992407436.html
На границе Армении и Грузии загорелся склад пиротехники
На границе Армении и Грузии загорелся склад пиротехники - РИА Новости, 03.01.2025
На границе Армении и Грузии загорелся склад пиротехники
Пиротехника горит на складе у КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:04:00+03:00
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ЕРЕВАН, 3 янв - РИА Новости. Пиротехника горит на складе у КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. "Третьего января в 12.43 (11.43 мск) на пульт дежурного центра кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступило сообщение о пожаре на складе у КПП "Баграташен" (на армяно-грузинской границе - ред.)", - написал Саркисян в соцсети Facebook*.Отмечается, что на место выехали отряды пожарных. "По предварительным данным, на складе горит пиротехника", - сообщил Саркисян. Позднее в пресс-службе МВД сообщили, что огонь был локализован в 13.24 мск.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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в мире, армения, россия, грузия, происшествия
В мире, Армения, Россия, Грузия, Происшествия
На границе Армении и Грузии загорелся склад пиротехники

МВД Армении сообщило о пожаре на складе у КПП "Баграташен" на границе с Грузией

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на складе пиротехники на КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе. 3 января 2024
Место пожара на складе пиротехники на КПП Баграташен на армяно-грузинской границе. 3 января 2024 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на складе пиротехники на КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе. 3 января 2024
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ЕРЕВАН, 3 янв - РИА Новости. Пиротехника горит на складе у КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
"Третьего января в 12.43 (11.43 мск) на пульт дежурного центра кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступило сообщение о пожаре на складе у КПП "Баграташен" (на армяно-грузинской границе - ред.)", - написал Саркисян в соцсети Facebook*.
Отмечается, что на место выехали отряды пожарных.
"По предварительным данным, на складе горит пиротехника", - сообщил Саркисян.
Позднее в пресс-службе МВД сообщили, что огонь был локализован в 13.24 мск.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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