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В Белом доме заявили о подготовке США новых пакетов военной помощи Украине
В Белом доме заявили о подготовке США новых пакетов военной помощи Украине - РИА Новости, 03.01.2025
В Белом доме заявили о подготовке США новых пакетов военной помощи Украине
Администрация США допускает, что в ближайшие дни может объявить о выделении новых пакетов военной помощи Украине, сообщил в пятницу координатор по... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:04:00+03:00
2025-01-03T20:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Администрация США допускает, что в ближайшие дни может объявить о выделении новых пакетов военной помощи Украине, сообщил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы анонсировали финальный пакет помощи по линии USAI (Инициатива содействия безопасности Украины - ред.) и очередной транш помощи через механизм PDA. Что касается Украины, можно также ожидать объявления о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности в ближайшие дни", – сказал Кирби журналистам.
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в мире, сша, украина, джон кирби
В мире, США, Украина, Джон Кирби
В Белом доме заявили о подготовке США новых пакетов военной помощи Украине
Кирби: США могут объявить о новых пакетах военной помощи Украине в ближайшие дни