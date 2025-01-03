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В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны - РИА Новости, 03.01.2025
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22:43 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/polsha-1992446985.html
В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны
В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны - РИА Новости, 03.01.2025
В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны
Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:43:00+03:00
2025-01-03T22:43:00+03:00
в мире
польша
антони мачеревич
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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича. "В Национальную прокуратуру поступило заявление председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния бригадного генерала Ярослава Стружика о подозрении в совершении преступления "дипломатической измены" бывшим министром национальной обороны Антони Мачеревичем", - говорится в сообщении. Уточняется, что Мачеревичу вменяется в вину то, что он отказался реализовывать программу закупки польскими вооруженными силами самолетов-танкеров для дозаправки в воздухе. "Неполучение вышеуказанных самолетов привело к снижению потенциала вооруженных сил Польши и негативно повлияло на стратегическую безопасность государства", - говорится в сообщении. Кроме того, Мачеревича обвиняют в том, что он нанес финансовый ущерб министерству обороны на общую сумму 473,6 тысячи евро - речь идет о расходах на подготовку к присоединению к вышеуказанной программе. В прокуратуре пояснили, что вменяемые Мачеревичу действия содержат состав преступления, предусмотренного статьей 129 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. "Уведомление было передано в Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры для процессуального разбирательства", - говорится в сообщении. В ноябре 2024 года польское министерство юстиции сообщило, что в прокуратуру было передано уведомление о подозрении Мачеревича в совершении дипломатической измены. Речь шла о выходе из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Эта программа была анонсирована в 2016 году Мачеревичем в качестве ответа на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Она должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались.
https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984290777.html
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в мире, польша, антони мачеревич, airbus a330
В мире, Польша, Антони Мачеревич, Airbus A330
В Польше расследуют дело об измене в отношении экс-министра обороны

Нацпрокуратура Польши расследует дело об измене экс-министра обороны Мачеревича

© AP Photo / Czarek SokolowskiАнтони Мачеревич
Антони Мачеревич - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Антони Мачеревич. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.
"В Национальную прокуратуру поступило заявление председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния бригадного генерала Ярослава Стружика о подозрении в совершении преступления "дипломатической измены" бывшим министром национальной обороны Антони Мачеревичем", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Мачеревичу вменяется в вину то, что он отказался реализовывать программу закупки польскими вооруженными силами самолетов-танкеров для дозаправки в воздухе.
"Неполучение вышеуказанных самолетов привело к снижению потенциала вооруженных сил Польши и негативно повлияло на стратегическую безопасность государства", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мачеревича обвиняют в том, что он нанес финансовый ущерб министерству обороны на общую сумму 473,6 тысячи евро - речь идет о расходах на подготовку к присоединению к вышеуказанной программе.
В прокуратуре пояснили, что вменяемые Мачеревичу действия содержат состав преступления, предусмотренного статьей 129 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
"Уведомление было передано в Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры для процессуального разбирательства", - говорится в сообщении.
В ноябре 2024 года польское министерство юстиции сообщило, что в прокуратуру было передано уведомление о подозрении Мачеревича в совершении дипломатической измены. Речь шла о выходе из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Эта программа была анонсирована в 2016 году Мачеревичем в качестве ответа на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Она должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались.
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